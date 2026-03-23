Израиль пообещал значительно усилить атаки на Иран

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, несмотря на очевидный провал операции против Ирана, анонсировал новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Вместо того, чтобы предложить сдаться, Кац пообещал уже на следующей неделе существенно нарастить интенсивность ударов, наносимых ЦАХАЛ и армией США по целям в Иране и по инфраструктуре многочисленных прокси Тегерана в регионе.

В то же время Израиль готовится захватить треть Ливана и присоединить захваченные территории к аннексированным ранее у Сирии Голанским высотам. Глава комитета израильского парламента (Кнессета) по внутренним делам и окружающей среде Ицхак Кройзер заявил, что у Израиля нет иного выбора, кроме как захватить всю территорию до реки Литани, очистив ее не только от «Хизбаллы», но и от ливанских мирных жителей.

Как известно, в феврале этого года Израиль в очередной раз распылил гербицид глифосат на сельскохозяйственные угодья в Южном Ливане, чтобы уничтожить урожай и лишить местных жителей средств к существованию, таким образом расчистив жизненное пространство для еврейских поселенцев.

Между тем в ответ на удары США и Израиля Тегеран последовательно расширяет географию и характер своих атак, делая ставку не столько на прямое военное столкновение, сколько на подрыв энергетической архитектуры стран Ближнего Востока. Такой подход позволяет Тегерану компенсировать дисбаланс военных возможностей.

Не обладая сопоставимым с США военным потенциалом, Иран бьет по самому уязвимому месту своих противников: удары по инфраструктуре Персидского залива создают риск значительного роста цен на энергоносители, что неминуемо отражается на экономиках стран Евросоюза, являющихся союзниками США по НАТО.