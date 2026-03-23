Британия готова ударить по Ирану, перебросив в Аравийское море атомную подлодку

206
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания перебросила на Ближний Восток атомную субмарину. Как сообщает британская пресса, подводная лодка HMS Anson из состава Королевского флота прибыла в Аравийское море на «боевое дежурство».

Согласно публикации газеты Daily Mail, ссылающейся на военные источники, субмарина вышла из порта Перта 6 марта и совершила переход на Ближний Восток. На данный момент она находится в северной части Аравийского моря в ожидании команды. HMS Anson является единственным представителем ВМС Британии в данном регионе, ее задача — нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.

Предполагается, что она занимает позицию в глубоких водах северной части Аравийского моря.

HMS Anson (S123) — пятая субмарина типа Astute, вошедшая в состав британских ВМС осенью 2022 года. Заложена 13 октября 2011 года, спущена на воду 21 апреля 2021 года, после чего достраивалась на плаву. Долгое строительство связано с пересмотром контракта.

Субмарины данного типа предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Подводные лодки могут применяться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации.

Водоизмещение — 7400 тонн, длина корпуса — 97 метров. Скорость под водой — до 29 узлов. Рабочая глубина погружения — 300 метров. Вооружение — шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты «Томагавк» и противокорабельные ракеты «Гарпун».

