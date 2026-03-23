Неблизкий контакт: какие ракеты большой дальности создают в Европе и Азии

Новые разработки могут поменять расклад сил в разных регионах

Актуальные международные угрозы подталкивают ряд стран к ускоренной разработке высокотехнологичной военной техники. В сложной современной обстановке особенно активно ведутся программы по созданию ракетных комплексов большой дальности. Такие проекты сейчас реализуются как в Европе, так и в Азии. О том, что это за комплексы, каковы планы их производства и какие возможности они дают своим создателям, — в материале «Известий».

Как разрабатывают ракетный комплекс большой дальности в Европе

Самый интересный проект, по которому пока немного информации, начинает разворачиваться в Западной Европе. Великобритания и Германия изучают возможность совместной разработки ракетного комплекса с дальностью действия до 2 тыс. км. На днях в Берлине прошли первые переговоры между министром оборонной промышленности Великобритании Люком Поллардом и государственным секретарем по вооружениям Германии Йенсом Плотнером. Проект, который носит наименование Deep Precision Strike («Глубокий точный удар»), предполагает разработку семейства крылатых ракет со сниженной радиолокационной заметностью, а также гиперзвуковых ракет с дальностью действия не менее 2 тыс. км для того, чтобы обеспечить возможности ракетного сдерживания.

Пока не ясно, о каком именно сдерживании идет речь — ядерном или неядерном, но скорее всего последнее. При этом надо понимать, что Великобритания располагает ядерным оружием, и портировать боеголовку на готовую крылатую или гиперзвуковую ракеты технически возможно.

Анонс совместного проекта состоялся в мае 2025 года, с акцентом на то, что новая система будет применяться в рамках блока НАТО и, конечно, под его контролем. В конце прошлого года проект получил дополнительное ускорение, а нынешняя встреча, вероятно, означает переход от разговоров к плану мероприятий по созданию новых ракетных систем.

По техническим вопросам нового европейского проекта известно мало — вероятно, пока и создатели дальше презентаций не ушли. Известно, что изначально система будет класса «земля – земля» с наземной пусковой установкой. В перспективе ракеты будут адаптированы для применения с морских и, возможно, подводных носителей, а также для применения с самолетов.

Почти наверняка в основе проекта может оказаться более дальнобойная версия ракет типа Storm Shadow или Taurus с разгонным блоком при наземном старте. По гиперзвуковой части проекта пока можно лишь гадать: высока вероятность создания некоего европейского аналога американского комплекса Dark Eagle с гиперзвуковой управляемой боевой частью. Главное — в 2026 году проект остается лишь в презентациях, и говорить о каких-то ясных планах рано. Срок готовности пока предусмотрительно относят к 2030-м годам.

Какие дальнобойные системы разрабатывают в Азии

Совершенно иная ситуация на другой стороне Земли — в Японии. Пройдя стадии разработки и испытаний, она приступила к развертыванию дальнобойных ракетных комплексов на своих южных островах. На базе Кэмп-Кенгун в префектуре Кумамото на острове Кюсю начато развертывание модернизированных противокорабельных ракет Type-12/12SSM. Это первое оперативное развертывание ракетных систем большой дальности сил самообороны Японии.

Противокорабельные Type-12 / 12SSM разработаны компанией Mitsubishi Heavy Industries, и это вполне современное средство береговой обороны, которое должно уничтожать корабли вражеского флота, приближающиеся к территориальным водам Японии. Первоначально представленная в 2014 году как ракета наземного базирования с дальностью действия около 200 км, система прошла модернизацию с увеличением дальности до 1 тыс. км или больше. И такая ракета уже позволяет контролировать Восточно-Китайское море и западные районы Тихого океана. С южных островов комплексы могут поражать корабли, которые находятся рядом с островом Тайвань, и Япония не скрывает того, что их развертывание — это военный ответ на усиление китайского военно-морского флота.

Проблема тут только в том, достаточно ли будет нескольких батарей новых ракетных комплексов для сдерживания стремительно растущего флота Поднебесной. Опять же, нельзя забывать, что современный китайский флот уже обладает авиацией и способен защищаться с воздуха на дальности более 1 тыс. км.

Но и Тайвань не стоит на месте: 18 марта на побережье острова проведены учения с пуском противокорабельной ракеты «Сюнфэн-2Е». Это ударная ракета, которая может применяться как против кораблей, так и по наземным целям. Она дозвуковая и похожа и на американский «Гарпун», и на российскую ракету Х-35. Дальность действия — до 1200 км — позволяет наносить удары в глубину территории Восточного Китая.

Разработка ракеты для поражения кораблей флота вторжения началась в 2001 году, первые испытания прошли в 2004–2005 годах и уже в 2008 году Тайвань заказал 300 ракет для оснащения войск береговой обороны. Позже ракета была модернизирована с увеличением дальности полета с 700 до 1200 км. Основной вопрос в том, что для организации противодействия китайскому флоту даже 300 таких ракет может оказаться крайне недостаточно. Пока же известно, что на вооружении — около 100 модернизированных ракет такого типа, что, вероятно, недостаточно для обескровливания ВМС Китая и линий снабжения флота.

В Японии и на Тайване упомянутые ракетные комплексы большой дальности (более 1 тыс. км) уже развернуты и готовы к применению. Это не отменяет работ по перспективным системам в этих странах. А вот Европе еще предстоит пройти сложный и тернистый путь разработки, испытаний и развертывания новых ракетных комплексов. Если, конечно, в принципе хватит денег на все военные программы ближайших лет.

Дмитрий Корнев