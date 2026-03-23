Войти
Вестник Мордовии

Уникальное фото мчащейся метеором над Иерусалимом иранской боеголовки

221
0
0

Источник изображения: Фото: VК Юрий Лямин

В ответ на налеты сил Израиля и США иранские ракетчики продолжают бить по различным объектам агрессоров. Для этого применяются беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты средней дальности различных типов. Наиболее эффективными из них являются БРСД с управляемой отделяемой головной частью.

Именно такую, похожую на метеор с огненным следом боеголовку, мчащуюся на гигантской скорости, сфотографировали в минувшую пятницу над Иерусалимом. В эти дни среди других ракет впервые была задействована жидкотопливная Nasrallah, как раз имеющая подобную БЧ.

Интересно, что израильтяне заявили о перехвате ракет, и они, как-бы, не соврали. Правда, удары пришлись по практически пустым ступеням, а вот то, что отделилось от них, спокойно долетело до целей и поразило их.

БРСД Nasrallah. Источник изображения: Фото: VК Юрий Лямин

Примечательно, что в начале войны Иран массово применял свои не самые совершенные ракеты, на которые противнику приходилось тратить дорогие перехватчики. Сейчас же число запусков резко уменьшилось, и, что называется, количество перешло в качество, что стало неприятным сюрпризом для врагов Исламской Революции.

Сегодня две ракеты были направлены в сторону острова Диего-Гарсия, где, возможно, размещаются стратегические бомбардировщики США. Эксперты расценивают эту атаку как пристрелочную. Впереди точно будут новые, поскольку предположения о том, что ракеты "Хорремшехр-4" могут бить на 4000 километров, подтвердились.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
