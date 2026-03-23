Трамп готов отправить наземные войска в Иран (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: наземная операция США станет переломным моментом в войне с Ираном

Трамп рассматривает возможность ввода наземных сил в Иран, пишет Telegraph. В Пентагоне уже подготовили варианты операции, которые включают в себя захват острова Харк. И хотя окончательного решения пока не принято, сухопутное вторжение станет переломным моментом в этой войне.

Бенедикт Смит (Benedict Smith), Генри Бодкин (Henry Bodkin)

Президент США назвал союзников по НАТО "трусами": теперь Пентагон разрабатывает планы захвата стратегически важного острова Харк.

Дональд Трамп рассматривает возможность ввода американских наземных сил в Иран. В Пентагоне уже подготовили варианты операции, которые включают в себя захват острова Харк — главного нефтяного терминала в Персидском заливе.

Официальный представитель Трампа подтвердил это газете The Telegraph, но уточнил: окончательного решения пока нет. "Задача Пентагона — подготовить варианты, чтобы у главнокомандующего была максимальная свобода выбора", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы о возможной наземной операции.

С каждым днем политические риски для Трампа растут: война обходится все дороже — и на поле боя, и в Вашингтоне. Поздно вечером в пятницу он сам напустил тумана, написав в своей социальной сети Truth, что подумывает "свернуть наши масштабные военные усилия", так как США "очень близки к достижению" своих целей.

На фоне резкого скачка цен на энергоносители Америка частично ослабила санкции против иранской нефти. Минфин выдал разрешение на поставку и продажу сырой нефти из Ирана сроком на 30 дней. До этого действовал полный запрет на такие сделки.

Ранее Дональд Трамп уже жестко прошелся по НАТО, обвинив альянс в росте цен на нефть и назвав союзников "трусами" за то, что те не отправили свои корабли на помощь. Недостаточно быстрой, по его словам, оказалась и реакция Великобритании.

Тысячи американских морских пехотинцев уже движутся к Ближнему Востоку и должны прибыть на следующей неделе. Это резко повышает вероятность десантной операции на иранской земле.

По данным источников, планы Пентагона детально проработаны: был отрепетирован даже захват иранских военнослужащих. В самом военном ведомстве в пятницу вечером лишь развели руками: "нам нечего объявить" о развертывании.

Наземная операция в Иране станет переломным моментом. До сих пор США и Израиль действовали только с воздуха. Но высадка войск сразу подставит американских солдат под удары иранских ракет и дронов, а главное — почти наверняка затянет конфликт, который изначально обещали уложить в несколько недель.

Дональд Трамп не хочет прекращения огня. "Мы можем вести диалог, но никакого перемирия, — сказал он журналистам у Белого дома. — Вы же знаете, что не заключают соглашений о прекращении огня, когда вы буквально уничтожаете противника".

Главная головная боль президента — цены на нефть. Они взлетели после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. А страхи, что война вызовет инфляционный кризис, уже обернулись тем, что стоимость государственных заимствований Великобритании впервые с 2008 года превысила 5%.

Нефть марки Brentподнялась до 112 долларов за баррель — перед началом конфликта она стоила 73 доллара. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало людей работать из дома и ездить медленнее, чтобы экономить топливо: мировой энергетический шок, предупреждают там, становится "все более жестким".

Рост цен на нефть уже докатился до заправок — бензин и дизельное топливо дорожают на глазах. А в ближайшие месяцы вслед за топливом потянется все остальное: от продуктов до авиабилетов. Инфляция неизбежна.

В Лондонском Сити ожидают, что Банк Англии поднимет ключевую ставку до 4,5% к концу года в целях борьбы с инфляцией. Банки в панике сворачивают ипотечные программы. Средняя ставка по пятилетней ипотеке с фиксированным процентом взлетела с 4,95% в начале марта до 5,39% — почти двухлетний максимум.

Британский Co-operative Bank и кооператив Coventry Building Society объявили, что в пятницу и воскресенье отзовут все тарифы для новых клиентов: взамен пока что предложить нечего.

Вечером в пятницу на Даунинг-стрит разрешили использовать британские базы для бомбардировок в целях защиты Ормузского пролива. Вскоре выяснилось: Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия — это территория Великобритании, но здесь находится совместная американо-британская база. Чиновники из Вашингтона сообщили газете Wall Street Journal и телеканалу CNN: ни одна из ракет не достигла цели на архипелаге Чагос. Одна, предположительно, была сбита американским кораблем сразу после запуска в пятницу утром, вторая, скорее всего, упала сама.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прямо пригрозил Лондону. "Большинство британцев не хотят участвовать в израильско-американской войне против Ирана, — написал он в сети X на английском языке. — Игнорируя собственный народ, господин Стармер подвергает опасности жизни британцев, позволяя использовать британские базы для агрессии против Ирана. Иран воспользуется своим правом на самооборону".

Удар по острову Харк лишил бы иранский режим 90% нефтяных доходов — и стал бы мощным рычагом, при помощи которого, возможно, удалось бы заставить Тегеран пропускать танкеры через пролив. Но тут же возникает и обратный риск: Иран может в ответ нанести удары по энергетической инфраструктуре всего Персидского залива, включая соседний Катар.

Американские чиновники поясняют: операцию по захвату острова начнут только после того, как США подавят иранские силы вокруг пролива. Это критическая точка — "бутылочное горлышко" мировой торговли, через которое проходит пятая часть всей нефти и газа. "Нам нужно около месяца, чтобы ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за горло и использовать это для переговоров", — описал один источник планы новостному изданию Axios.

В пятницу Трамп пренебрежительно отозвался о военных возможностях Ирана: "Мы вывели из строя все. С военной точки зрения, с Ираном покончено".

Он добавил, что Америка не пользуется проливом и не нуждается в нем. "В какой-то момент он откроется сам", — заявил президент.

С начала войны погибли 13 американских военнослужащих. Тысячи убитых в Иране и Ливане — следствие непрерывных массированных ударов с воздуха.

Брэндан Бак, бывший аналитик разведки Пентагона, предупредил The Telegraph: попытка захвата острова Харк "переместит наземные силы США в пределы досягаемости все еще грозных ракетных возможностей Ирана и его арсенала дронов, что резко увеличит риск потерь среди американцев".

С 28 февраля, когда Трамп отдал приказ нанести удары по Тегерану, он ни разу не исключал отправки наземных войск. "Нет, я никуда не отправляю войска, — заявил он журналистам в четверг, 19 марта. — Если бы отправлял, я бы вам, конечно, не сказал, но я не отправляю".

В четверг Пентагон дал понять, что запросит на войну 200 миллиардов долларов. Адам Смит, старший демократ в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, оценил шансы Трампа отдать приказ о вводе войск как "пятьдесят на пятьдесят".