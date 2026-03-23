Войти
Военное обозрение

Американская разведка: КНДР уже сейчас может ударить по США ядерной ракетой

215
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

По данным, представленным американской разведкой, Северная Корея уже сейчас обладает возможностью нанести по США удар ядерной ракетой. Несмотря на то, что обеспечивающее безопасность США ядерное сдерживание в определенной степени продолжает гарантировать защиту страны от стратегических угроз, Россия, Китай, КНДР, Иран и Пакистан успешно ведут исследования и разрабатывают новые средства доставки ядерных боеголовок.

По оценкам разведки США, уже к 2035 году совокупное количество угроз для Америки вырастет до более чем 16 тысяч ракет, тогда как в настоящее время оно составляет около трех тысяч ракет. При этом американская разведка считает, что Китай и Россия разрабатывают передовые системы доставки, способные преодолевать имеющиеся у США системы противоракетной обороны.

Имеющиеся у Северной Кореи межконтинентальные баллистические ракеты уже способны достигать территории США, и Пхеньян не намеревается останавливать расширение своего ядерного арсенала. В то же время Пакистан также развивает свою ракетную программу, которая потенциально может включать межконтинентальные ракеты с дальностью, достаточной для удара по территории США.

Среди других рисков американское ведомство называет миграционные процессы, киберугрозы и возможное обострение обстановки в Африке. В то же время в обновленном курсе национальной безопасности США декларируются цели по восстановлению американского доминирования в Западном полушарии, урегулированию конфликта на Украине и стабилизации отношений между Россией и Евросоюзом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Пакистан
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 07:12
  • 758
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 23.03 06:58
  • 25
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 04:13
  • 0
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?
  • 21.03 18:48
  • 15061
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 18:43
  • 2
Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов
  • 20.03 11:55
  • 2
Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.