Американская разведка: КНДР уже сейчас может ударить по США ядерной ракетой

По данным, представленным американской разведкой, Северная Корея уже сейчас обладает возможностью нанести по США удар ядерной ракетой. Несмотря на то, что обеспечивающее безопасность США ядерное сдерживание в определенной степени продолжает гарантировать защиту страны от стратегических угроз, Россия, Китай, КНДР, Иран и Пакистан успешно ведут исследования и разрабатывают новые средства доставки ядерных боеголовок.

По оценкам разведки США, уже к 2035 году совокупное количество угроз для Америки вырастет до более чем 16 тысяч ракет, тогда как в настоящее время оно составляет около трех тысяч ракет. При этом американская разведка считает, что Китай и Россия разрабатывают передовые системы доставки, способные преодолевать имеющиеся у США системы противоракетной обороны.

Имеющиеся у Северной Кореи межконтинентальные баллистические ракеты уже способны достигать территории США, и Пхеньян не намеревается останавливать расширение своего ядерного арсенала. В то же время Пакистан также развивает свою ракетную программу, которая потенциально может включать межконтинентальные ракеты с дальностью, достаточной для удара по территории США.

Среди других рисков американское ведомство называет миграционные процессы, киберугрозы и возможное обострение обстановки в Африке. В то же время в обновленном курсе национальной безопасности США декларируются цели по восстановлению американского доминирования в Западном полушарии, урегулированию конфликта на Украине и стабилизации отношений между Россией и Евросоюзом.