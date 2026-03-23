Для высокоточных ударов ВС РФ всё чаще применяют реактивные БПЛА «Герань-3»

Как ранее писало «Военное обозрение», сегодня утром в результате ударов российских беспилотников выведена из строя подстанция 330/110/35/10 кВ «Нежинская» в одноименном населенном пункте. В результате каскадного отключения без света осталась часть Черниговской области, а в административном центре полный блэкаут.

Это подтверждают местные власти и «Черниговоблэнерго». Задерживается или отменяется движение десяти железнодорожных пассажирских составов, а значит, и грузовых, следующих в прифронтовые регионы.

Позднее стало известно, что ПС в Нежине была атакована двумя реактивными беспилотными летательными аппаратами последней модификации «Герань-3». Хотя в сегодняшнем отчете Воздушных сил Украины рассказывается, что силы ПВО якобы сбили 148 БПЛА из 154, перехват новейших дронов-камикадзе для противника явно не по зубам.

Вообще, судя по сообщениям, в том числе с той стороны, наши войска беспилотных систем все чаще применяют для нанесения высокоточных ударов по тыловым объектам противника «Герани» третьей модификации. Кстати, немного отвлекаясь, на ближневосточном ТВД удары ВС Ирана реактивными дронами пока не фиксируются, хотя таковые у иранцев имеются. Видать, готовят своим врагам сюрпризы, как и с ракетами.

Российский барражирующий боеприпас «Герань-3» за счет турбореактивного двигателя (Toloue-10/13) с тягой 250–370 кгс развивает скорость при пикировании на цель до 700 км/час. Крейсерская скорость: 550–600 км/ч. Сбить почти вертикально атакующий снаряд на такой скорости очень сложно, особенно стрелковым оружием, которое применяют украинские МОГ для перехвата беспилотников.

Дальность полета БПЛА достигает 1200 километров (с облегченной БЧ), в воздухе он может находиться до двух часов. Для следования по маршруту и наведения на цель используется как российский ГЛОНАСС, так и американская система спутниковой навигации GPS с анти-спуфингом (защита от подмены GPS/ГЛОНАСС-сигналов). Дрон оснащен ИК/ТВ-ГСН для атаки по движущимся целям. Видеотрансляция ведется в режиме реального времени, что позволяет управлять БПЛА и наводит на цель оператору.

В отличие от предыдущей модификации, «Герань-3» несет более мощную боевую часть весом до 300 кг (термобарическая или проникающая), что сопоставимо с крылатой ракетой, или стандартную весом 90 кг (осколочно-фугасно-зажигательная). Для понимания разницы, у «Герани-2» максимальный вес БЧ достигает 50 кг.

Реактивный российский беспилотник оптимизирован для прорыва ПВО. Этому способствует малая эффективная площадь рассеяния (ЭПР): 0.03–0.05 м², высота полета до 9.1 км с возможностью снижения до 50 м. Для подавления противовоздушной обороны применяется в атаках управляемым роем дронов — до 10 БПЛА, в том числе совместно с «Герань-2» и дронами-обманками «Гербера».

Барражирующий боеприпас «Герань-3» — качественный скачок в развитии ударных БПЛА, сочетающий скорость, мощность и малозаметность. Его применение демонстрирует растущую роль дронов-камикадзе в современных войнах, где они заменяют дорогие ракеты, сохраняя высокую эффективность.

Хотя производство данного беспилотника не самое дешевое в сравнении с другими БПЛА (примерно от 29,5 до 33,5 млн рублей), его высокая эффективность в поражении стратегических объектов противника сопоставима с применением значительно более дорогих баллистических и крылатых ракет. Ну а для «ближнего боя» подходят ФАБ с реактивным двигателем и модулем планирования и наведения (УМПБ-5Р).

Однако дрон «Герань-3» не лишен недостатков: высокая стоимость ограничивает массовость, а тепловая заметность делает его уязвимым для ИК-ракет. Тем не менее, дальнейшие модификации (например, MS-серия с ИК-камерой и ИИ) показывают, что «Герань-3» — лишь начало эволюции подобных систем. Появление этого БПЛА стало не просто очередным этапом в развитии ударных дронов, а симптом более глубокого перелома в военной стратегии.

На Украине недавно заговорили о скором появлении на вооружении ВС РФ реактивных беспилотников «Герань-5», четвертую модификацию, видимо, решили сразу проскочить. Скоро узнаем, какие еще сюрпризы приготовили врагу наши военные конструкторы и инженеры.