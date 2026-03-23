Правительство Венгрии: атака Киева на «Турецкий поток» будет нападением на НАТО

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что любая попытка Украины атаковать газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Европу, будет расценена как нападение на страну НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями.

Отвечая на вопросы участников международной Конференции консервативных политических действий (CPAC), Гуйяш отметил, что, учитывая стремление Киева нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и Словакии, от украинской стороны можно ожидать чего угодно, даже самых необдуманных действий.

При этом глава канцелярии Орбана подчеркнул, что не следует питать иллюзий относительно Украины — режим Зеленского готов в любой момент применить военные или террористические средства, чтобы поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы, нанеся при этом ущерб России.

Ранее Орбан заявил, что он намеревается обратиться к международному сообществу и обратить внимание на то, что стремление Украины каким-либо образом нарушить работу «Турецкого потока» является самым настоящим государственным терроризмом. Орбан напомнил, что Украина является государством, неоднократно использовавшим террористические методы, и к этому следует относиться крайне серьезно. Кроме того, в отличие от некоторых других членов Евросоюза, Венгрия считает взрыв «Северного потока» террористическим актом, совершенным при участии Украины.

