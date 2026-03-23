Украина лишается последних союзников (The Spectator, Великобритания)

Spectator: если ЕС не согласует кредит, к лету у Киева не будет денег на армию

После тяжелейшей за все время боев зимы Украина начала стремительно терять друзей, пишет The Spectator. Если ничего не изменится, к лету у Киева не останется денег ни на армию, ни даже на выплату зарплат госслужащим.

Оуэн Мэтьюз (Owen Matthews)

Украина пережила третью зиму изнурительных боевых действий. Она доказала, что способна выжить и бороться, даже когда российская армия почти уничтожила энергетическую, отопительную и транспортную системы (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, — прим. ИноСМИ). Однако без чего Киев не может выжить, так это без денег. Европейский союз сегодня переживает кризис и вряд ли сможет профинансировать украинские нужды.

В четверг, 19 марта, на саммите ЕС в очередной раз не удалось снять вето на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Заблокировал инициативу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Упомянутую сумму согласовали еще в прошлом году, средства должны были пойти на экстренную поддержку Киева, поскольку США резко сократили финансирование. Ожидается, что без этих денег уже летом 2026 года ВСУ не на что будет покупать военную технику, а украинские госслужащие и военные останутся без зарплат.

Орбан заблокировал инициативу Евросоюза после январских событий, когда по нефтепроводу "Дружба" удалил беспилотник. Трубопровод проложен по украинской территории, ранее по нему доставлялась нефть в Венгрию и Словакию. Будапешт открыто обвинил Владимира Зеленского в том, что тот затягивает процесс мирного урегулирования, а Киев несет персональную ответственность за прекращение поставок российской нефти в Восточную Европу.

ЕС пообещал, что к концу 2027 года европейский континент полностью откажется от российских нефти и газа. Брюссель теперь оказался в абсурдной ситуации, когда официально предлагает Украине помощь в ремонте нефтепровода, заложенного еще в советское время. Однако даже создание "экспертной группы", которая могла бы проконтролировать восстановление "Дружбы", не убедило Будапешт. "Переговоры шли тяжело. На меня давили со всех сторон, — заявил накануне Виктор Орбан. — Но эти люди выбрали не то место и не то время". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал венгерского коллегу, что ухудшает позиции Киева.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта резко осудил действия Орбана и Фицо, обвинив их в "обструкционизме" и "неприемлемом для европейцев поведении". Демонстративное упрямство венгерского премьера вместе с открытыми обвинениями в адрес Украины стало частью его предвыборной программы. Киев, по его словам, виновен во всех бедах страны, включая рост цен на энергоносители. Несколько недель назад спецслужбы Венгрии задержали инкассаторский фургон, в котором было 82 миллиона евро наличными, а также золото и другие ценности. Будапешт представил это происшествие как одно из доказательств коррумпированности правительства Зеленского. Впрочем, несмотря на театральность, Орбан рискует проиграть апрельские выборы.

Премьер-министр Венгрии — не единственный, кто ставит под угрозу военные усилия Киева. Уже несколько европейских стран постепенно отходят от безоговорочной поддержки Украины и планируют восстановить отношения с Москвой. "Мы неспособны задавить Россию экономически. Мы не можем победить Владимира Путина военным путем. Это означает, что нам придется заключить сделку, — заявил в интервью изданию L’Echo премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. — Мы должны нормализовать отношения с Москвой и восстановить доступ к дешевым энергоносителям. Это всего лишь здравый смысл".

Однако Вевер сказал в этом же интервью куда более угрожающие вещи: "В приватных разговорах многие европейские политики поддерживают меня, просто никто не осмеливается сказать об этом вслух. В интересах Европы мы должны прекратить конфликт, но и наивными в отношении Кремля быть не стоит".

Примерно в эти же дни Киевская школа экономики провела сенсационный соцопрос населения. 61% украинцев готовы отдать территории России в обмен на надежный мир, гарантии дальнейшей безопасности и членство в ЕС. Это подрывает и без того шаткое положение Зеленского, который настаивает на необходимости продолжения боевых действий и отказывается уступать спорные регионы. Кроме того, партия "Слуга народа" резко теряет места в верховной раде. На фоне всего перечисленного не прекращается прошлогоднее антикоррупционное расследование, в результате которого как минимум 17 депутатов оказались на скамье подсудимых.

Главным же репутационным ударом по Киеву стали последствия войны с Ираном, которую развязал Дональд Трамп. Следом за скачком цен на нефть министерство финансов США частично ослабило санкции против российских энергоносителей. Барт де Вевер отметил, что удорожание углеводородов может сорвать планы Евросоюза по отказу от торговли с Москвой. Россия прекрасно понимает, какие выгодные перспективы перед ней открылись, и Путин уже заявил, что Россия намерена продавать нефть только "дружественным и надежным покупателям".

Что касается украинской противовоздушной обороны, она напрямую зависит от поставок боеприпасов для американских комплексов Patriot, которые сейчас активно перенаправляются союзникам Вашингтона в Персидском заливе. Киев уже предложил нескольким соседям Ирана свои услуги по противодействию беспилотникам в качестве дешевой альтернативы. Однако вряд ли украинские специалисты БПЛА смогут противодействовать массированным ракетным обстрелам со стороны Тегерана.

На дипломатическом фронте трехсторонние переговоры России, США и Украины официально приостановлены. Как только они возобновятся, положение Киева ухудшится еще больше. Вашингтону необходимы поставки дешевой нефти, чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке. Ряд экспертов предполагает, что Белый дом воспользуется хорошими отношениями Москвы и Тегерана, чтобы в будущем смягчить последствия операции "Эпическая ярость".

Украина пережила эту зиму. Теперь ей предстоит пережить отчуждение тех, кто когда-то стал ее союзниками.