Военное обозрение

Дмитриев прокомментировал статью Politico о российских разведданных для Ирана

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал статью западного издания Politico о российских разведданных для Ирана. Согласно версии СМИ, Москва через него предложила США прекратить их предоставление в обмен на прекращении американской помощи Киеву.

Дмитриев опубликовал свой комментарий на странице в соцсети. Он опроверг информацию Politico, назвав ее фейком.

В статье говорилось, что свое предложение Дмитриев якобы сделал во время визита в Майами, где чиновник встретился со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Дескать, Москва прекратит передавать разведданные Ирану, а Вашингтон – Украине. Якобы речь идет, в числе прочего, и о передаче Исламской Республике координат военных объектов США в ближневосточном регионе. Согласно версии издания, предложение россиян было отвергнуто американской стороной.

Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что Россия может предоставлять разведданные Тегерану. Он не видит в этом проблемы, так как подобной информацией американцы делятся с Киевом. А Стивен Уиткофф ранее утверждал, что попросил Москву прекратить поставлять разведывательную информацию иранцам.

Впрочем, российская сторона о предоставлении подобной помощи Ирану ничего не заявляла и не подтверждала, что оказывает ее. А по версии The Washington Post, информация о базах США на Ближнем Востоке стала поступать Тегерану от Москвы с первых дней американо-израильской операции.

