Войти
Военное обозрение

Вучич отметил способность Ирана противостоять сразу двум ядерным державам

Президент Сербии прокомментировал происходящее в мире события, заявив о том, что, по большому счёту, мировая война уже началась. По словам Александра Вучича, идёт серьёзная борьба за ресурсы и противники не стесняются ни средств, ни методов.

Вучич:

Это самый настоящий глобальный конфликт. Противостояние вокруг Украины и на Ближнем Востоке формирует новые геополитические объединения, блоки.

По словам главы Сербии, эскалации так велика, что дело может дойти и до применения ядерного оружия.

Александр Вучич:

И даже при наличии военных потерь у таких стран, как Россия, остаётся огромный потенциал. Они малоуязвимы из-за наличия ядерного оружия.

Президент Сербии отметил и способность неядерного Ирана сопротивляться двум ядерным державам – США и Израилю. По словам Вучича, Иран демонстрирует другим странам мира, что противостоять более сильным странам сегодня вполне возможно.

Сербский президент добавил, что все мировые процессы сопровождаются пересмотром роли и значения глобальных институтов. В пример он привёл явное ослабление влияния ООН, избирательный подход стран Запада к понятию «международное право».

Вучич:

Предотвратить скатывание в глобальный кризис с самыми негативными последствиями может только формирование новой архитектуры безопасности.

При этом пока Вучич в данном контексте не особенно настроен на позитив, отмечая, что деэскалацией, к сожалению, и «не пахнет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сербия
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
