Вучич отметил способность Ирана противостоять сразу двум ядерным державам

Источник изображения: topwar.ru
Президент Сербии прокомментировал происходящее в мире события, заявив о том, что, по большому счёту, мировая война уже началась. По словам Александра Вучича, идёт серьёзная борьба за ресурсы и противники не стесняются ни средств, ни методов.
По словам главы Сербии, эскалации так велика, что дело может дойти и до применения ядерного оружия.
Президент Сербии отметил и способность неядерного Ирана сопротивляться двум ядерным державам – США и Израилю. По словам Вучича, Иран демонстрирует другим странам мира, что противостоять более сильным странам сегодня вполне возможно.
Сербский президент добавил, что все мировые процессы сопровождаются пересмотром роли и значения глобальных институтов. В пример он привёл явное ослабление влияния ООН, избирательный подход стран Запада к понятию «международное право».
При этом пока Вучич в данном контексте не особенно настроен на позитив, отмечая, что деэскалацией, к сожалению, и «не пахнет».