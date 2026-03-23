Военнослужащий рассказал об обучении работе с дроном-перехватчиком «Елка»

В Брянской области военнослужащих подразделений по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) обучают применению нового дрона для кинетического поражения беспилотников «Елка». Об этом 21 марта сообщил военнослужащий с позывным Пугач.

«Наш батальон сбивает БПЛА противника, которые вторгаются на территорию Брянской области. Сбиваем и «Елками», и ПЗРК (переносными зенитными ракетными комплексами. — Ред.)» — рассказал военнослужащий.

Пугач пояснил, что перехватчик «Елка» представляет собой беспилотник, предназначенный для поражения других дронов, и является одним из самых простых в применении. Он добавил, что представители производителя из Москвы приезжали на позиции и проводили обучение, а также отметил, что лично опробовал аппарат и считает его эффективным.

Военнослужащий 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Тайга 17 марта поделился опытом использования БПЛА с элементами искусственного интеллекта, которые способны автоматически захватывать цели.

