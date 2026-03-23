Свободный пролет: как новые ракеты Ирана Nasrallah обходят ПРО Израиля

Почему даже современные перехватчики могут не справиться с этой угрозой

Пока Белый дом заявляет об истощении военного потенциала Исламской Республики, Тегеран выводит на позиции технику, способную серьезно осложнить работу израильских перехватчиков. 19 марта Корпус стражей исламской революции впервые задействовал в боевых условиях новейшую управляемую ракетную систему, известную как Nasrallah. Какие разработки уже прошли проверку боем, а какие Иран сохраняет как «последний довод» — в материале «Известий».

Почему израильское ПРО не видит Nasrallah

Последние события на Ближнем Востоке показывают: характер ракетных атак заметно меняется. Так, 19 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о первом боевом применении новейшей управляемой ракетной системы «Насралла» (Nasrallah) в ходе ударов по территории Израиля. По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, она заслуживает особого внимания, так как представляет собой глубокую модернизацию семейства «Гадр-110» (Qadr-110).

— Это современные двухступенчатые ракеты средней дальности — до 2 тыс. км, — объяснил он «Известиям». — Основной носитель работает на жидком топливе, а вторая ступень, отвечающая за доставку боеголовки к цели, твердотопливная. Это обеспечивает высокую точность и надежность. Масса боевой части варьируется от 650 до 1000 кг, что позволяет использовать как фугасные, так и кассетные заряды.

По словам эксперта, дальность полета позволяет Ирану наносить удары из центральных и восточных регионов страны. Это выводит стартовые площадки из-под удара с западных рубежей и заставляет системы ПРО работать на пределе возможностей.

Ранее, когда хуситы пытались атаковать Израиль ракетами этого класса, были зафиксированы первые в истории успешные перехваты целей за пределами атмосферы комплексом Arrow 3. Однако нынешняя активность Ирана — это уже не просто обстрел, а проверка эффективности систем ПРО в реальных боевых условиях.

Кроме того, в ходе последней операции силы КСИР нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ришон-ле-Ционе, а также по логистическим пунктам поддержки и американским военным объектам. Впервые в небе были замечены баллистические ракеты «Хорремшехр» (Khorramshahr) и модернизированные ударные беспилотники.

Как «Хут» может обнулить преимущество ВМС США

Помимо сухопутных угроз, по мнению Дмитрия Корнева, Тегеран сохраняет козырь, способный изменить расклад сил на море. Речь идет о скоростных подводных ракетах «Хут» (Hoot).

— Фактически это иранская адаптация советской технологии сверхскоростной ракеты-торпеды «Шквал», — уточнил он. — Снаряд движется в газовом пузыре (режим суперкавитации), что позволяет ему развивать скорость под водой до 100 м/с. Такие системы идеально подходят для блокирования узких проливов, в первую очередь Ормузского.

Для пуска не нужны корабли. Достаточно заранее подготовленных и защищенных береговых позиций. В случае попытки ВМС США или их союзников деблокировать судоходство силовым путем, Иран может применить «Хут» против крупных надводных целей. Эффективных средств противодействия торпедам, идущим на такой скорости, на данный момент практически не существует, считает военный эксперт.

Как Тегеран выбирает объекты для ударов

Востоковед Кирилл Семенов уверен, что использование Ираном новейшего вооружения не означает радикальную смену стратегии, но подтверждает переход конфликта в более интенсивную фазу. Тегеран еще не исчерпал возможности наиболее продвинутых систем.

— В резерве могут находиться гиперзвуковые технологии и ракеты с разделяющимися боевыми частями, способные маневрировать на финальном участке траектории, — отмечает эксперт. — Также стоит ожидать появления тяжелых БПЛА с увеличенной мощностью и сниженной радиолокационной заметностью.

Логика выбора целей носит подчеркнуто зеркальный характер. В список приоритетных объектов входят штабы, авиационные ангары, радары ПВО и энергетический сектор. Для Исламской Республики разрушение промышленных узлов Израиля выглядит законным ответом, так как именно иранская инфраструктура регулярно становится целью атак со стороны ЦАХАЛ, уточнил востоковед.

Решение о применении новинок продиктовано логикой затяжного противостояния. Во-первых, при истощении систем ПВО противника эффективность каждой новой запущенной ракеты возрастает — риск перехвата дорогостоящего оборудования снижается. Во-вторых, новые системы менее заметны для радаров, что позволяет гарантированно поражать цели даже в условиях плотного заградительного огня. Переход к использованию современного арсенала — это не просто демонстрация силы, а прагматичный шаг в условиях полномасштабного военного конфликта, подвел итог эксперт.

Насколько реален ракетный голод КСИР

Раннее «Известия» писали, что, несмотря на заявления Белого дома о критическом истощении иранского военно-промышленного комплекса, ход боевых действий демонстрирует обратное. Пока Вашингтон говорит об уничтожении до 90% ракетного потенциала Исламской Республики, КСИР уже 17 марта ввел в бой системы, ранее не применявшиеся в конфликте.

Особое внимание экспертов привлекли пуски баллистических ракет Sejjil-2 («Саджиль-2») и Haj Qasem («Хадж Касем»). Использование «Саджиль-2» с кассетной боевой частью ставит под вопрос неуязвимость западных систем ПВО: мобильность этих комплексов и их защищенность затрудняют нанесение превентивных ударов. По оценкам специалистов, запасы подобных ракет в подземных арсеналах Ирана могут исчисляться сотнями.

Параллельно с этим меняется и риторика Дональда Трампа относительно сроков завершения кампании. Если в начале операции президент США говорил о четырех неделях, то к середине марта его прогнозы стали более осторожными. 17 марта Трамп заявил, что финал близок, однако в течение ближайшей недели ждать его не стоит.

Юлия Леонова