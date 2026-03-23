Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с 2022 года более чем в 22 раза увеличили выпуск боеприпасов и других средств поражения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Красной звездой».

По его словам, принятые в 2022 году меры по повышению рентабельности производства показали свою эффективность. «ОПК не просто адаптировался к новым условиям, а перешел к кратному наращиванию выпуска продукции. За четыре года увеличилось производство особо востребованных единиц», — сказал Гутенев.

Он отметил, что выпуск бронетанкового вооружения нарастили в 2,2 раза, а производство легкобронированной техники увеличилось в 3,7 раза. Кроме того, в 4,6 раза увеличились объемы выпуска авиатехники.

В феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что в 2026 году выпуск российских самолетов планируют нарастить более чем на 25 процентов.

