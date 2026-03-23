Дональд Трамп заявил, что США запомнят "трусость" союзников по НАТО (X, США)

Президент США Дональд Трамп
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Трамп: без США НАТО является "бумажным тигром"

Без США НАТО является "бумажным тигром", написал Трамп в соцсети Truth Social. Также американский президент объявил союзников по альянсу в трусости и пообещал, что Вашингтон это запомнит.

Дональд Трамп в соцсети Х:

"Без США НАТО — это БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. Теперь мы достигли ПОБЕДЫ военным путем, и для них это не представляет никакой опасности. Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить из-за того, что они не хотят помочь в разблокировке Ормузского пролива. Они не хотят участвовать в этой простой военной операции, при том, что отказ от ее проведения — это единственная причина высоких цен. Им ничего не стоит это сделать, и риска нет почти никакого. Они ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП".

