Лукашенко рассказал, как идет подготовка "большой сделки" с США (БЕЛТА, Белоруссия)

Александр Лукашенко анонсировал "большую сделку" между Белоруссией и США

Белоруссия и США готовятся заключить "большую сделку", цитирует слова Александра Лукашенко Белта. Белорусский президент также отметил, что Минск четко обозначил свои интересы в ходе переговоров с американской стороной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами рассказал, как идет подготовка "большой сделки" с Соединенными Штатами Америки, передает корреспондент Белта.

"Да, действительно, американцы в ходе переговоров — третий или четвертый раунд был — они от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров, — сказал президент. — Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить".

Глава государства заметил, что США в данный момент времени, возможно, немного не до этого, но процесс идет.

"Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются, — рассказал президент. — Большая сделка — это не только „политзаключенные“, как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей".

"Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда", — заявил Александр Лукашенко. Он отдал должное американской стороне за то, что в этом плане они самостоятельно обозначают те или иные вопросы. Президент привел пример, что в переговорной повестке не только работа посольств, но и тема ядерных материалов. "Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия", — сказал Лукашенко.

"Мы готовимся к этому большому договору с американцами", — заявил глава государства.

"Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные", — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что ранее к нему письменно обратились представители литовских и польских автоперевозчиков. Александр Лукашенко поручил руководству правительства провести с ними встречу. "Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев", — сказал глава государства.

"Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант", — сказал президент.

"Мы обсуждали многие вопросы. Все международные проблемы. Их интересовала моя точка зрения, как мы в этом регионе, как белорусы, наша власть это видят. Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы, и по России, по Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что со стороны США никогда в ходе переговоров не поднимался вопрос, чтобы оторвать Беларусь от России, как об этом отдельные порой рассуждают и в самой России. "Да господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели", — заявил Александр Лукашенко.

"Они очень настаивали, чтобы я приехал на очередной Совет мира. Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить (первое заседание, которое прошло в Вашингтоне 19 февраля, — прим. ИноСМИ). Это не только потому, что там график, еще что-то", — сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что основной причиной, почему он не полетел тогда в США, была проводимая в Беларуси внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. "Вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой, действительно впервые в истории, такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь? Мне что, оставить этот процесс? Нельзя, — отметил президент. — Тем более все начали обсуждать, что это мы чуть ли не против Украины или Польши делаем, или Литвы. Да нет, мы это делаем для себя. Я хочу убедиться, каково состояние нашей армии".

Глава государства впервые высказался на эту тему в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Тогда Александр Лукашенко заявил, что предлагал купить американцам рудник за 3 миллиарда долларов. В этой связи журналисты поинтересовались о том, как обстоят дела с потенциальной сделкой.

"Они думают. Но три миллиарда — это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то... Это будет дороже", — сказал Президент.

При этом он заметил, что для США большое значение играет вопрос стоимости: "Они богаты, но деньги платить большие или нормальные не хотят. Все хотят за бесплатно".

"Трамп чем мне нравится — он как думает, так и говорит. Мне этот подход нравится. Потому что мы видим истинную политику и цели американского руководства. И видим, кто такие американцы. Мне это нравится", — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп — это в хорошем смысле слова актер, а еще бизнесмен, журналист, экономист и немного политик.

"Однажды обсуждался вопрос, можем ли мы купить американский сжиженный газ (привезут через Польшу на "Гродно-Азот"). Я говорю: "Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?" — сказал президент. Александр Лукашенко тогда пояснил, что российский газ поступает по трубопроводу и по цене ниже, чем на мировых рынках.

"Они засмеялись. Я говорю: „Ну вот вам ответ на этот вопрос“. Я, говорю, немножко умею считать. А на „Гродно-Азоте“ экономистов достаточно, которые тоже посчитают и выберут, что лучше, — рассказал глава государства. — То есть я не веду себя, как европейцы. Сказали покупать американское — все, покупаем, хоть в пять раз дороже. Вот до чего допрыгались европейцы".

"Что удивительно, я всегда от этого ухожу при обсуждении, даже по России и Китаю на данный момент немало разговаривали. О позиции европейцев. Мне интересно было, как американцы, люди, которые непосредственно в этом участвуют, относятся к тому, что европейцы их кинули. Тоже обсуждали эту тему, — отметил Александр Лукашенко. — Они, конечно, очень болезненно к этому относятся. И Трамп, и они это очень болезненно восприняли. Говорят: „Мы ж им всегда помогали“. Мы знаем, как помогали. И НАТО, и экономически. Они просто не могли бы без американцев существовать. А Германию они просто после войны вытащили за уши и так далее".

Главу государства спросили о недавнем помиловании 250 осужденных, из которых 235 остались в Белоруссии. Журналисты уточнили, не станут ли эти люди агентами влияния, в будущем превратившись в угрозу государству. В этой связи Александр Лукашенко заверил, что повторения событий 2020 года в Беларуси никто не допустит.

"Вы не переживайте, что мы их выпустили. Все здесь под контролем. 2020 года, мужики, в Белоруссии не будет. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу, и все на это нацелены, — заявил президент. — Мы понимаем, что хотели разрушить и перевернуть страну. Это был удар не только по нам, но и по нашим детям, внукам. Я это допустить могу? Нет!"

Глава государства отметил, что из 235 человек, которые после освобождения остались на территории Белоруссии, угрозу могут представлять около 30 или 40 человек. При этом все они находятся на контроле правоохранительных органов. "Мы их знаем. Прежде чем выпускать, они все были взяты на контроль спецслужбами и милицией", — сказал Александр Лукашенко.