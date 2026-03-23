SpaceX предложила вернуть американцев к Луне не на корабле «Орион»

Ракета SLS с установленным на ней кораблем Orion.
Источник изображения: Ben Smegelsky, NASA

До сих пор американская лунная программа опиралась на доставку астронавтов к Селене на отдельном корабле «Орион», каждый запуск которого обходится в четыре миллиарда долларов. Дальше они должны были перейти на Starship, который посадит их на земной спутник. Теперь компания Илона Маска предложила обойтись без одного лишнего элемента в уравнении. Американские СМИ утверждают, что план уже принят новым руководством NASA. Если это так, американская лунная программа получит серьезный положительный импульс.

В 2020-х годах Штаты вернут человечество на Луну. Однако вопрос о том, когда именно и как конкретно это лучше сделать, до сих пор ожесточенно дебатируется. Одной из ключевых проблем было желание традиционно коррупционных игроков американской космической отрасли продвинуть свое детище — ракету SLS (Boeing) и космический корабль «Орион» (Lockheed Martin) — на роли ключевых элементов лунной программы. «Орион» может запускать только ракета SLS, а их совместный пуск стоит более четырех миллиардов долларов каждый. В результате частые полеты к Луне на такой основе были бы весьма накладны для NASA.

Некоторое время назад SpaceX предложила NASA изменения этого плана: вместо корабля «Орион» людей к Луне повезет лунная версия Starship — так называемый Starship HLS (система посадки человека на Луну). Для этого он состыкуется с кораблем «Орион» на эллиптической околоземной орбите с самой близкой к планете точкой на высоте 185 километров и самой далекой на 1800 километров. После стыковки оба они полетят к Луне. За счет больших энергетических возможностей Starship, траты топлива для «Ориона» упадут.

Согласно источникам Bloomberg в отрасли, эти предложения предварительно приняты Агентством. Однако отметим, что лоббистам Boeing и Lockheed Martin оно может не понравиться. В ближайших миссиях к Луне «Орион» все равно будут использовать, поскольку на данный момент это единственный летающий космический корабль землян, чей тепловой щит спроектирован для возвращения на Землю с исходной скорости в 11 километров в секунду (такая необходима для полетов к Луне).

Starship в полете

Источник изображения: Ronaldo Schemidt, AFP

В будущем, по мере накопления опыта полетов Starship с теплозащитой, уже этот корабль SpaceX может сменить «Орион». Тогда нужда в полетах SLS и «Орион» — намного более дорогих, в силу своей одноразовости — исчезнет, что снизит доходы двух указанных компаний. Учитывая наличие у них своих людей в Конгрессе США, не исключено, что они попробуют заблокировать этот шаг NASA через парламент.

Тем не менее, с чисто технической точки зрения решение о полете к Луне не на Orion, а на Starship разумно. Ракета SLS, в силу слабости ее второй ступени, требовала вывода корабля Orion не на обычную окололунную орбиту, как в миссиях «Аполлонов», а на почти прямолинейную гало-орбиту. Это снижает энергетические требования к средствам вывода к Луне, но зато повышает те же требования к лунному посадочному модулю: тому приходится давать при торможении импульс, увеличивающий расход энергетического бюджета модуля (так называемые дельта-V) на несколько сот метров в секунду.

У системы Starship энергетический бюджет много лучше, чем у SLS, поэтому она может вывести свою вторую ступень-корабль на низкую окололунную орбиту (около полутысячи километров над Луной) без каких-либо проблем. Кроме того, Starship по внутреннему гермообъему (800-900 кубометров) в сто раз превосходит Orion (девять кубометров), поэтому более удобен для размещения астронавтов.

