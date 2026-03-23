Для морской авиации США заказали недорогую гиперзвуковую авиаракету

Компания GuideTech, дочернее предприятие Palladyne AI, получила контракт от ВМС Соединенных Штатов на разработку недорогой гиперзвуковой авиаракеты увеличенной дальности ALRRM (Air-launched rapid response missile).

Как уточняет Naval Today, американский флот рассчитывает, что новый боеприпас окажется дешевле других гиперзвуковых ракет с воздушно-реактивным двигателем.

Ракета ALRRM предназначена для поражения целей на дальности свыше 350 морских миль (около 650 км) с устойчивой крейсерской скоростью, превышающей 4 числа Маха (4900 км/ч). Прямоточный воздушно-реактивный двигатель должен работать на твердом топливе. Масса боеголовки составит около 75 кг.

Глава Palladyne AI Бен Вольф отметил, что в Стратегии национальной безопасности США от 2025 года подчеркивается необходимость разработки ракет следующего поколения, обеспечивающих экономически оправданные и высокоэффективные ударные возможности.

По его словам, система ALRRM разрабатывается для удовлетворения этих требований, обеспечивая близкую к гиперзвуковой скорость и увеличенную дальность действия при значительно меньших затратах. Он добавил, что ни одна другая ракета, имеющаяся сегодня в распоряжении американских военных, не сочетает в себе скорость, дальность и полезную нагрузку при таких же размерах и стоимости.

"Фактически мы создаем новый класс ракет для истребителей пятого поколения", – заключил Бен Вольф.

Напомним, что в интересах военных США уже реализуется программа CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар). Система создается на базе двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая несет планирующий блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ракета-носитель поднимает планер и разгоняет его до гиперзвуковой скорости, а затем уже аппарат отделяется от носителя и планирует к цели со скоростью, превышающей 5 Махов (6125 км/ч), маневрируя в полете и уклоняясь от передовой вражеской ПВО.

В то время как сухопутные войска будут использовать CPS с наземными платформами, для ВМС разрабатывают в первую очередь модификацию пусковых установок для надводных боевых кораблей, а затем и для подлодок.

Кроме того, для американской авиации разработана гиперзвуковая ракета AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) класса "воздух–поверхность", испытания которой начались еще в 2022 году и продолжаются до сих пор. Данный боеприпас предназначен для вооружения стратегических бомбардировщиков.