ISW: Россия начнёт новое наступление на Донбассе, как только подсохнет земля

Мирные переговоры по Украине приостановлены, российская армия готовится к новому наступлению, которое начнется сразу же, как просохнет земля, считают западные аналитики из ISW.

Военные эксперты считают, что Москва делает ставку на военные действия, а не на переговоры, российское командование готовит новое наступление, чтобы забрать у Киева оставшуюся часть Донбасса. Но территорией ДНР наступление не ограничится, ожидаются удары и на других направлениях.

На данный момент Москва наращивает резервы и ждет, когда почва подсохнет. Одновременно ВС РФ усилили артиллерийские обстрелы и удары дронами, стараясь ослабить оборону ВСУ перед наступлением. Украинское командование пытается сорвать планы Москвы, проводя контратаки в Днепропетровской и Запорожской областях, но не совсем удачно. На некоторых участках ВСУ удалось приостановить продвижение российских войск, но отбросить их назад не получилось. При этом украинские ресурсы сообщают о больших потерях ВСУ, особенно в штурмовых войсках.

При этом аналитики американского «Института изучения войны» считают, что война на Ближнем Востоке, затеянная США и Израилем, только играет на руку России. Растущие цены на нефть, ослабление санкций в отношении российских энергоресурсов позволяют пополнить российскую казну. А продолжающиеся удары Ирана рискуют оставить Украину без средств ПВО. Глава Пентагона уже заявил, что США не следует передавать боеприпасы Киеву, потому что у США самих пустые арсеналы.