ВМС США доверят осмотр кораблей роботам компании Gecko Robotics

Военно-морские силы (ВМС) США доверят осмотр кораблей и самолетов роботам компании Gecko Robotics. Об этом сообщает портал Defense One.

Сумма сделки между ВМС и Gecko Robotics составляет 71 миллион долларов. По данным компании, оснащенные системами искусственного интеллекта роботы выявляют неисправности в 50 раз быстрее и точнее, чем люди, и способны выполнять осмотр еще до прибытия корабля в порт.

По словам соучредителя и генерального директора Gecko Robotics Джейка Лусарариана, предлагаемое компанией флоту решение сочетает визуальный осмотр с прогнозируемым техническим обслуживанием, чтобы «предсказывать, что может выйти из строя и как быстро это исправить, чтобы сократить простои».

Defense One подчеркивает, что сделка является частью усилий ВМС по достижению 80-процентной боеготовности в следующем году и решению проблемы нехватки кораблей.

