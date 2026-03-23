200
0
0
Фото: Makis Kartsonakis / Reuters.

ВМС США доверят осмотр кораблей роботам компании Gecko Robotics

Военно-морские силы (ВМС) США доверят осмотр кораблей и самолетов роботам компании Gecko Robotics. Об этом сообщает портал Defense One.

Сумма сделки между ВМС и Gecko Robotics составляет 71 миллион долларов. По данным компании, оснащенные системами искусственного интеллекта роботы выявляют неисправности в 50 раз быстрее и точнее, чем люди, и способны выполнять осмотр еще до прибытия корабля в порт.

По словам соучредителя и генерального директора Gecko Robotics Джейка Лусарариана, предлагаемое компанией флоту решение сочетает визуальный осмотр с прогнозируемым техническим обслуживанием, чтобы «предсказывать, что может выйти из строя и как быстро это исправить, чтобы сократить простои».

Defense One подчеркивает, что сделка является частью усилий ВМС по достижению 80-процентной боеготовности в следующем году и решению проблемы нехватки кораблей.

Ранее официальный представитель Центрального командования ВМС США Джо Хонтц заявил, что американские противоминные корабли Tulsa и Santa Barbara пробудут в Малайзии недолго.

В марте данные корабли ушли из Персидского залива — региона боевых действий между Ираном, США и Израилем.

  • 23.03 07:12
  • 758
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 23.03 06:58
  • 25
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 04:13
  • 0
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?
  • 21.03 18:48
  • 15061
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 18:43
  • 2
Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов
  • 20.03 11:55
  • 2
Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.