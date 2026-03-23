Российским «Гераням» увеличивают скорость для прорыва украинской ПВО

Российские разработчики продолжают совершенствовать дроны-камикадзе типа «Герань», увеличивая их скорость. Делается это для того, чтобы сделать бесполезными украинские дроны-перехватчики. Об этом заявил украинский военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов, занимающий должность советника министра обороны Украины.

Российские «Герани» становятся быстрее, тем самым делая бесполезными украинские дроны-перехватчики, на которые Киев сделал ставку. По словам Бескрестнова, на каждую украинскую разработку Россия отвечает своей, улучшая дроны-камикадзе. А еще на подходе новая модификация беспилотника «Герань-5» с реактивным двигателем. У нее скорость в два раза выше, чем у украинских перехватчиков, что делает их практически бесполезными.

Они пытаются нас взять скоростью. То есть они понимают, что наши перехватчики не смогут летать больше условно 300 километров в час. Реактивный «Шахед» сейчас летит 280-320. Против него еще какие-то идеи, как работать, есть, но русские уже испытывают «Герань-5». Это ракета-дрон 500-600 километров в час.

По мнению эксперта, новые беспилотники сделают всю выстроенную систему ПВО Украины бесполезной. Киеву необходимо уже сейчас думать, как выходить из этой ситуации. Наилучшим выходом было бы создание реактивных дронов-перехватчиков, но работы в этом направлении не ведутся.

А это уже реактивные перехватчики, там уже совершенно другие технологии. Это уже ракеты, которые нужно создавать, которые мы не создаем. Это другие технологии. И вот на шаг вперед нужно думать.
