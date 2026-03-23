Baykar Tech представила БЛА/барражирующий боеприпас K2 Kamikaze (уточнено и дополнено)

ЦАМТО, 20 марта. Как уже сообщал ЦАМТО, турецкая компания Baykar Tech 14 марта представила свой новый одноразовый беспилотный летательный аппарат / барражирующий боеприпас K2 Kamikaze.

По информации Jane's Defence Weekly, новые БЛА в течение 13-14 марта приняли участие в летных испытаниях, действуя в составе роя. По заявлению производителя, в ходе оценки БЛА продемонстрировали возможности формирования групп и автономного выполнения задач с использованием искусственного интеллекта. Как заявлено, оснащенная передовыми алгоритмами искусственного интеллекта платформа успешно прошла испытания.

В рамках программы испытаний пять БЛА K2 вылетели из учебно-тренировочного центра в Кешане и выполнили ряд задач над заливом Сарос в составе различных построений ("правый эшелон", "линия", "стрела", "Туран", "стена"). Как заявил производитель, K2 использовали встроенный искусственный интеллект, средства обнаружения и программное обеспечение для определения положения относительно других БЛА в составе роя, сохранения своей позицию в строю и успешно выполняли все поставленные задачи.

Максимальная взлетная масса K2 составляет 800 кг, он может нести боевую часть массой 200 кг, развивать скорость более 200 км/ч, поражать цели на дальностях более 2000 км. Продолжительность полета боеприпаса превышает 13 часов.

K2 может применяться в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отсутствия сигнала спутниковых навигационных систем, поскольку способен определить свое местоположение путем сканирования и распознавания особенностей рельефа местности с помощью размещенной под фюзеляжем электрооптической / инфракрасной (ЭО/ИК) станции. K2 может осуществлять как визуальный захват цели с помощью ЭО/ИК датчика, так и ее поражение по заданным координатам. БЛА оснащен спутниковым каналом связи и может применяться как в зоне прямой радиовидимости, так и вне ее.

По информации Baykar Tech, на следующем этапе разработки планируется создание версий К2, позволяющих применять навесные боеприпасы и возвращаться на базу для перезаряжания, а не действовать в роли одноразового барражирующего боеприпаса. Целью данного проекта является создание высокоэффективных платформ, которые можно будет серийно производить с низкими затратами, минимизируя использование дорогостоящих боеприпасов. Этот подход позволит поражать важные объекты противника, расходуя минимум средств.

По оценке экспертов, одноразовые барражирующие боеприпасы большой дальности используются в каждом значимом конфликте с 2022 года, позволяя наносить значительный урон противнику. Данная тенденция подтверждается тем, что даже ВС США применяют данные ударные средства в ходе атак на Иран. В обозримой перспективе, масштабы задействования сторонами конфликта максимально дешевых средств поражения для нанесения неприемлемого ущерба противнику будут только расти.