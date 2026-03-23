Войти
ЦАМТО

КСИР: Иран впервые применил БРСД Nasrallah в операции против США и Израиля

Иранская ракетная программа
Источник изображения: @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

ЦАМТО, 20 марта. В ходе 65-й волны операции против критической инфраструктуры Израиля и пунктов дислокации подразделений ВС США в ближневосточном регионе состоялось первое официально подтвержденное боевое применение новейшей управляемой БР "Насралла" (Nasrallah).

Официальное заявление об этом сделало командование КСИР, распространенное иранскими агентствами IRNA и Mehr.

Данный факт подтверждает поступательную реализацию ракетной программы Тегерана в части качественного перехода от массированных ударов к высокоточным операциям с использованием средств преодоления систем противоракетной обороны.

По данным профильных западных и региональных аналитических центров (включая Janes Defense Weekly и Israel Alma Research and Education Center), "Насралла" классифицируется как управляемая баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Экспертный анализ показывает, что изделие представляет собой результат глубокой технической модернизации семейства ракет "Гадр" (Ghadr-110), чья технологическая база конструктивно восходит к проектам серии "Шахаб-3". В отличие от предшественников, БРСД "Насралла" получила ряд критических обновлений в архитектуре боевого блока и бортовом программном обеспечении.

Ключевым технологическим преимуществом нового изделия является интеграция маневрирующей головной части (MaRV). Оснащение ракеты автономной системой наведения на конечном участке траектории полета позволяет осуществлять активное маневрирование в плотных слоях атмосферы. Данное решение существенно затрудняет расчет точки встречи и последующий перехват цели современными эшелонированными системами ПРО (такими как израильские комплексы "Хец-2" и "Хец-3"). Применение технологий MaRV позволило радикально улучшить точностные характеристики: по данным мониторинга, коэффициент вероятного отклонения (КВО) "Насраллы" составляет от 10 до 50 м, в то время как у базовых модификаций семейства "Гадр" данный показатель варьировался в пределах 100-300 м, что требовало применения групповых пусков для гарантированного поражения цели.

ТТХ БРСД "Насралла" (по данным профильных мониторинговых групп):

Дальность пуска: в зависимости от массы полезной нагрузки составляет от 1650 до 1950 км, что обеспечивает покрытие всей территории Израиля, а также возможность поражения морских и наземных целей в акватории Красного и Средиземного морей.

Боевая часть (БЧ): моноблочная, массой от 650 до 800 кг, с возможностью оснащения различными типами конвенционального снаряжения (фугасно-проникающего или кассетного типа).

Двигательная установка: двухступенчатая схема. Первая маршевая ступень оснащена жидкостным ракетным двигателем (ЖРД), обеспечивающим необходимый импульс на начальном участке. Вторая ступень – твердотопливная (ТТД), что позволяет не только сократить общее время предстартовой подготовки ракеты к пуску, но и повысить надежность срабатывания систем на большой высоте.

Габариты: общая длина изделия составляет около 16,5-16,8 м при диаметре корпуса 1,25 м. Конструкция ракеты адаптирована для пуска с мобильных грунтовых пусковых установок (СПУ), что повышает живучесть ракетных подразделений КСИР.

В рамках текущей оперативной обстановки зафиксировано применение данных ракет по объектам энергетического сектора, включая нефтеперерабатывающие заводы в промышленных районах Хайфы и Ашдода. Кроме того, целями ударов стали аэродромы и пункты дислокации американского контингента в регионе. Представители Министерства обороны Израиля подтвердили факт массированной атаки с применением более 100 средств воздушного нападения (включая барражирующие боеприпасы и БРСД), особо отметив возросшую сложность траекторий баллистических целей в ходе последней волны ударов. Данная динамика указывает на стремление Ирана к насыщению каналов наведения систем ПВО/ПРО за счет одновременного использования дешевых БЛА и высокоточных маневрирующих ракетных блоков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
