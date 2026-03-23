Ким Чен Ын прокатил свою дочь на новейшем корейском танке

Источник изображения: topwar.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время тактических учений северокорейской армии вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем танке. В учениях, проходивших на тренировочной базе в Пхеньяне, участвовали пехота, танковые подразделения, спецназ и ударные беспилотники.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, на учениях военные КНДР продемонстрировали работу новой системы защиты танка, которая, как утверждается, способна успешно перехватывать ракеты и дроны. В ходе учений отрабатывались совместные действия при наступлении: наносились удары по укрепрайонам, прорывалась оборона, проводилась атака с использованием бронетехники.

Незадолго до этого армия КНДР провела масштабные учения по нанесению огневых ударов с использованием сверхточных реактивных систем залпового огня. В мероприятии были задействованы 12 реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров (модернизированная KN-25), а также две артиллерийские роты. Выпущенные в ходе учений ракеты успешно поразили островную цель в акватории Японского моря на дальности 364,4 километров. Пхеньян рассматривает данные вооружения в качестве значимого элемента национальной системы сдерживания.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что без колебаний отдаст приказ о применении ядерного оружия по целям в Европе и США, если те посмеют напрямую напасть на Россию.