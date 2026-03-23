Госдеп США одобрил продажу РЛС ПВО Кувейту на сумму 8 млрд. долл.

ЦАМТО. 20 марта. Госдеп США одобрил продажу Кувейту радиолокационных станций для противовоздушной и противоракетной обороны на сумму 8 млрд. долл. на фоне эскалации вокруг Ирана.

"Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи в рамках программы "Иностранные военные продажи" правительству Кувейта радиолокационных станций обнаружения для системы противовоздушной и противоракетной обороны ближнего эшелона на общую сумму около 8 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" заявление Госдепа.

Госдепартамент уже направил в конгресс США необходимое уведомление по этому вопросу.

ЦАМТО готовит расширенный материал на эту тему, который будет опубликован в ближайший понедельник.