Компания Parrot получила от НАТО первые заказы на поставку БЛА ANAFI UKR

ЦАМТО, 20 марта. Французская компания Parrot объявила о получении первых заказов на поставку микро-БЛА ANAFI UKR через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

Компания не раскрывает стоимость заказов. Поставки должны начаться в конце первого квартала 2026 года и будут осуществляться поэтапно партиями по 100-500 ед. Как ожидается, объемы продаж достигнут "тысяч единиц" по мере развития программы.

Разработанный Parrot БЛА ANAFI UKR доступен для соответствующих заказчиков через программу NSPA UAS Support Partnership, позволяющую осуществлять закупки посредством заказов по каталогу или по запросу в соответствии с национальными процедурами. Подобный формат покупок обеспечивает унификацию парка вооружений, повышает эффективность и способствует развитию сотрудничества в рамках НАТО.

Начальные заказы получены от двух конечных пользователей: Вооруженных сил Финляндии, о продаже БЛА которым Parrot объявила в феврале, а также неназванного оборонного заказчика, соответствующего требованиям NSPA. Более подробная информация о заказчиках будет раскрыта позднее.

Как предполагается, микро-БЛА ANAFI UKR будут применяться на уровне подразделений тактического звена. Они отличаются малозаметностью, могут быстро переводиться в боеготовое положение и применяться в условиях отсутствия сигнала спутниковой системы навигации. Встроенный искусственный интеллект и оптическая навигация поддерживают автономный полет.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2025 года компания Parrot объявила о выборе БЛА ANAFI UKR Вооруженными силами неназванной крупной европейской страны.

В феврале 2026 года о приобретении БЛА ANAFI UKR на сумму около 15 млн. евро сообщило командование логистики ВС Финляндии. Поставки должны были начаться в первом квартале 2026 года.

БЛА ANAFI UKR были разработаны компанией Parrot в рамках международной программы по обеспечению ВС Украины эффективными многоцелевыми микро-БЛА.

Размеры БЛА в сложенном положении – 245x160x116 мм, в боеготовом – 350x665x116 мм, собственная масса – 959 гр., максимальная взлетная масса – 1450 гр. Максимальная продолжительность полета со стандартным аккумулятором – 38 мин. (до 70 мин. с батареей повышенной емкости), дальность полета с улучшенной батареей – до 40 км, рабочий потолок – 5 тыс. м, дальность действия в зоне радиовидимости – до 20 км.

В состав полезной нагрузки входят ЭО камера с 35-кратным масштабированием изображения и тепловизионная камера FLIR Boson с разрешением 640x512 пикселей.

БЛА могут применяться при температурах от -36 до +50 град.С. Запуск БЛА осуществляется "с руки", на перевод в боеготовое положение требуется менее 2 мин. Управление осуществляется с защищенной станции SkyController UKR (автономность 4,5 часа).