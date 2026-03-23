«Ростех» рассказал об эффективности ЗРПК «Панцирь-С» в уничтожении «Фламинго»

Источник изображения: Фото: Ростех

Российская система зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» эффективно противодействует беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), снарядам и баллистическим ракетам, включая «Фламинго». Об этом 20 марта сообщили в госкорпорации «Ростех».

«ЗРПК «Панцирь-С» ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Помимо упомянутого «Фламинго», ЗРПК «Панцирь-С» успешно ликвидирует такие средства поражения, как крылатые ракеты Storm Shadow, скоростные ракеты HARM и баллистические ракеты ATACMS. Также «Панцирь-С» уничтожает управляемые снаряды HIMARS и другие цели.

В «Ростехе» днем ранее рассказали о «хирургической» точности реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» при работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечалось, что это вооружение имеет очень «длинную руку» поражения и обладает впечатляющей разрушительной силой. Его действие распространяется на скопления техники, укрепленные позиции и иные военные объекты.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
SCALP
Торнадо-С
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
