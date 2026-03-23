Войти
Lenta.ru

Американскую «Независимость» признали бесполезной против Ирана

200
0
0
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
TNI: Американские корабли Tulsa и Santa Barbara могут не справиться с Ираном

Противоминные корабли Tulsa и Santa Barbara типа Independence («Независимость») Военно-морского флота (ВМС) США, которые в ходе ирано-американо-израильского конфликта направились из Персидского залива в Малайзию, могут не справиться с задачей противодействия иранской угрозе, пишет обозреватель журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор американского издания отмечает, что Tulsa и Santa Barbara специально создавались для действий в столь узком регионе, как Ормузский пролив. Тем не менее, как пишет аналитик, у кораблей типа Independence перед их предшественниками есть недостаток — металлические корпуса, на которые могут сработать иранские мины.

Данной особенности, как пишет TNI, были лишены корабли типа Avenger, предназначенные для разминирования водных путей.

Ранее портал TWZ заметил, что противоминные корабли ВМС США Tulsa и Santa Barbara ушли из Персидского залива. По словам официального представителя Центрального командования ВМС Джо Хонтца, уход Tulsa и Santa Barbara прошел в рамках регулярных мероприятий, а корабли пробудут в Малайзии недолго.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Малайзия
США
Проекты
LCS-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
