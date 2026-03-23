Штурмовая заготовка: смогут ли США провести десантную операцию против Ирана

Вновь прибывшие силы не смогут лишить Исламскую Республику возможности контролировать Ормузский пролив

Десантный корабль ВМС США «Триполи» в сопровождении эскорта прибудет в район Персидского залива уже через 5–7 дней, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На его борту — авиагруппа и свыше 2 тыс. морских пехотинцев, что теоретически позволяет США провести серию ограниченных наземных рейдов против позиций катеров и береговых противокорабельных ракет. Однако, по оценкам специалистов, этих сил недостаточно, чтобы лишить Иран возможности контролировать Ормузский пролив.

Морские десантные силы США

Универсальный десантный корабль (УДК) «Триполи» и сопровождающие десантно-вертолетные корабли-доки «Сан-Диего» и «Новый Орлеан» сейчас находятся в районе Малаккского пролива. Эти три судна составляют амфибийно-десантную группу (АДГ), способную проводить самостоятельные операции на побережье противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: Global Look Press/US Navy Источник изображения: iz.ru

— Скорее всего, корабли достигнут района Персидского залива не менее чем через 5–7 дней, — считает он.

Ранее глава военного ведомства США Пит Хегсет одобрил развертывание подразделения амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда на Ближнем Востоке. В такое соединение, кроме кораблей, входит около 5 тыс. морских пехотинцев и военных моряков.

Как воюют амфибийно-десантные группы

— В такой группировке основной корабль — УДК «Триполи», — объяснил Дмитрий Болтенков. — На его борту могут находиться более 2 тыс. морских пехотинцев. Также этот корабль может нести 20 истребителей F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и вертолеты — как ударные, так и транспортные.

Фото: Global Look Press/US Navy Источник изображения: iz.ru

Эксперт пояснил, что на корабле нет шлюзовых камер для катеров, поскольку он предназначен для высадки десанта с помощью вертолетов и конвертопланов без необходимости подходить близко к побережью, тогда как на сопровождающих кораблях, по его словам, предусмотрены доки для катеров, которые могут использоваться при высадке морских пехотинцев и техники на берег.

Он также отметил, что такие действия должны поддерживаться огнем ударных вертолетов и самолетов, находящихся на борту, поэтому по сути корабль представляет собой легкий авианосец, а сопровождающие корабли дополняют флагман группировки.

Военные сценарии в Персидском заливе

О том, что Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил, СМИ сообщали неоднократно. По их данным, в его администрации обсуждаются различные сценарии — от обеспечения безопасности Ормузского пролива до установления контроля над ключевыми объектами нефтяной инфраструктуры, включая остров Харк.

Для масштабной наземной операции одной АДГ недостаточно, поэтому в данном контексте логично рассматривать два наиболее вероятных сценария применения этих подразделений, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Фото: Global Look Press/Petty Officer 2nd Class Olivia R Источник изображения: iz.ru

— Сценарий первый — захват иранских островов в районе стратегически важного Ормузского пролива, — отметил эксперт. — Он выглядит наиболее обоснованным с военной точки зрения. Ведь, несмотря на наличие там укрепленных гарнизонов и береговых ракетных комплексов, эти территории ограничены по площади, что делает их уязвимыми для американского десанта в условиях подавляющего превосходства в воздухе.

Иран использует эти острова для контроля над судоходством в проливе, и они играют важную стратегическую роль.

— Уничтожение средств наблюдения и ракетных батарей на островах если не деблокирует пролив, то затруднит операции против танкеров. Кроме того, на ряд этих островов претендуют ОАЭ. Поддержка этих притязаний силой позволит Вашингтону легитимизировать свои действия в глазах региональных союзников и привлечь их к операции, — отметил Лямин.

Возможны и рейдовые действия на побережья Ирана в районе Ормузского пролива, считает Дмитрий Болтенков. В ходе них целями морпехов должны стать базы быстроходных катеров и береговых противокорабельных комплексов.

— Сил для проведения таких локальных операций должно хватить, — отметил он. — Но они стопроцентно не обезопасят судоходство в этом районе.

Сценарий второй — высадка на острове Харк, где расположен ключевой нефтяной терминал Ирана. Остров практически не имеет серьезных укреплений, так как вся его территория занята гигантскими резервуарами, нефтехранилищами и жилой инфраструктурой.

Остров Харк, Иран

— Захватить его технически проще, чем укрепленные военные базы, — отметил Юрий Лямин.

Однако целесообразность такой операции вызывает вопросы. Если целью Вашингтона является блокировка иранского экспорта, гораздо эффективнее действовать в море — перехватывать танкеры, как это практиковалось в случае с Венесуэлой, полагает специалист.

По мнению экспертов, главная проблема подобных планов — неизбежная эскалация. Любая атака на нефтегазовую инфраструктуру Ирана приведет к ответным ударам по союзникам США в заливе и танкерному флоту. В этом случае мировые цены на нефть могут продемонстрировать неконтролируемый рост, чего Вашингтон традиционно пытается избежать.

— Зачастую действия нынешней американской администрации продиктованы стремлением к эффектным, а не эффективным шагам. Мы видим демонстрацию силы, которая порой лишена четкой долгосрочной стратегии и понимания того, как реагировать на неизбежный ответ Тегерана, — подчеркивает Юрий Лямин.

Чем опасна наземная операция в Иране

США давно не проводили высадок морских десантов, также отмечают эксперты. И оценить готовность морпехов, а также моряков и летчиков к такой операции не так-то просто, отметил Дмитрий Болтенков.

Фото: Global Look Press/Cpl. Juan Torres Источник изображения: iz.ru

— В любом случае всё будет зависеть от готовности иранских военных сражаться и воли у политического руководства вести войну, — отметил он. — Если они не дрогнут, а такого повода они пока не давали, США ждут большие потери как в технике, так и в личном составе.

Таким образом, 2 тыс. морпехов на борту «Триполи» — это скорее инструмент для точечных, политически громких операций, а не продолжительное военное вторжение на материк. И вряд ли они помогут решить и главную задачу США — обезопасить судоходство в Ормузском проливе, резюмируют эксперты.

Богдан Степовой

Юлия Леонова