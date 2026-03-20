Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся

России в будущем и самой нужно будет восстанавливать запасы, отметил президент

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. России еще пригодятся ее достижения в оборонно-промышленном комплексе: в будущем и ей самой нужно будет восстанавливать запасы, и на внешнем рынке образуются большие ниши. На это указал президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что государство направляет значительные средства на развитие ОПК. "Они и сейчас нужны, и потом пригодятся - эти средства, реализованные в соответствующей продукции. Видите, что в мире происходит. Так что нам и свои запасы надо будет восстанавливать, и на внешнем рынке ниши большие открываются", - подчеркнул он.

"Но нам сейчас нужно то, что используется в войсках, на линии боевого соприкосновения", - добавил глава государства.