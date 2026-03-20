Путин отметил рост числа правонарушений в ОПК на 6,1% в 2025 году

По мнению президента, это связано и со статистикой, и с увеличением объемов финансирования и объемов работы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество правонарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса в прошлом году увеличилось на 6,1%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

"За прошлый год количество правонарушений в сфере ОПК возросло на 6,1%. Это связано, думаю, и со статистикой, соответствующей требованиям сегодняшнего дня, и связано, конечно, с увеличением объемов финансирования, с увеличением объемов работы. Я прошу вас самым внимательным образом на это обратить внимание", - сказал глава государства.