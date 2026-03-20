КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah

Вооруженные силы Ирана задействовали новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной атаки по территории Израиля.

Иран впервые задействовал новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе очередной волны атак по Израилю, передает ТАСС. Об этом во вторник сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), уточнив, что речь идет о 65-й серии ударов.

В заявлении КСИР говорится: "Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая [ракета] Qadr)". По данным иранской гостелерадиокомпании, система отличается повышенной точностью наведения и предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей.

Использование новых ракет на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и Тель-Авива подчеркивает рост военного потенциала КСИР и эскалацию ситуации в регионе. Официальные представители Израиля пока не прокомментировали применение данной системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран задействовал управляемые боеприпасы "Хадж Касем" для поражения целей в крупных израильских городах.

Ольга Иванова