Министр войны США заявил об уничтожении 11 иранских подводных лодок

Министр войны США Хегсет: Иран потерял 11 подводных лодок

Американские военные уничтожили 11 подводных лодок Ирана. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, слова которого приводит Associated Press (AP).

«Подводные лодки Ирана — когда-то их было 11 — исчезли», — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что надводный флот Ирана «больше не играет существенной роли».

По данным AP, подводные лодки, о которых говорил Хегсет, — это «миниатюрные» иранские субмирины, предназначенные для работы на мелководье в Персидском заливе и его узком устье, Ормузском проливе. Эти небольшие суда спроектированы таким образом, чтобы уклоняться от гидролокаторов, устанавливая мины и запуская торпеды.

16 марта издание The War Zone писало, что иранская подводная лодка проекта «Варшавянка» российского производства затонула в результате удара американской ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. По данным TWZ, речь идет именно о субмарине проекта «Варшавянка», а не о других подлодках, имевшихся у Военно-морских сил Ирана: подводных кораблях проектов Fateh и Ghadir.

США продолжают наносить сокрушительные удары по Ирану, однако конца войны пока не видно.

Ранее на Западе объяснили, почему США не атакуют иранские танкеры.

Игорь Рябов