Скованы страхом: почему флот США не может открыть Ормузский пролив

Контр-адмирал США Кирби: Ормузский пролив перекрыт из-за страха перед Ираном

Спустя почти три недели после начала полномасштабной войны между США и Ираном Ормузский пролив, через который проходило до четверти мирового морского трафика нефти, все еще закрыт, несмотря на все планы и обещания Трампа. Иранские береговые ракетные батареи, многочисленные дроны и морские мины не дают американским кораблям начать проводку танкеров через узкую горловину, поскольку тогда под ударом окажутся они сами. Для разблокировки пролива США может потребоваться высадить в Иране морскую пехоту, которая уже направилась в район боевых действий.

Иранское супероружие

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским, отделяя при этом иранское побережье от ОАЭ и северной части Омана. Его точную ширину трудно подсчитать из-за изогнутой формы и множества мелких островов, но условно можно считать, что в самой узкой точке он сужается до 40 км, а его судоходный коридор не превышает нескольких километров в ширину.

Контроль над Ормузским проливом всегда считался стратегическим козырем Ирана, одним из немногих. Через него проходит около 20% мирового трафика нефти и около 25% нефти, перевозимой морем.

При его перекрытии недоступными для рынков становятся месторождения Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна, ОАЭ и самого Ирана, его северной части.

После того как США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, проход судов через пролив практически прекратился и к 3 марта упал на 94%. Иран посылал противоречивые сигналы касательно своей политики: гражданские власти заявляли, что пролив открыт, но контролируется, а представители иранского КСИР (Корпус стражей исламской революции) утверждали, что пролив блокирован и не откроется.

Действия в таких обстоятельствах намного красноречивей слов, и в течение первой половины марта в Ормузском проливе регулярно взрывались и горели нефтяные танкеры, поражаемые неизвестными дронами или ракетами. В этих условиях цена на нефть превысила 100 долларов за баррель, что создает проблемы для западной и мировой экономики.

Вид на Ормузский пролив со спутника. Источник: lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Пролив, откройся!

Дональд Трамп много раз пытался восстановить трафик через пролив. Он обещал создать специальный страховой фонд для покрытия рисков прохода, поскольку с обычной страховкой заходить в район боевых действий судам нельзя. Он пробовал собрать международную коалицию для организации нефтяных конвоев.

Но пока справиться с проблемой ему не удалось, и через пролив регулярно проходят лишь суда Ирана и некоторых других дружественных ему стран.

И все же: почему флот США, самый крупный и боеспособный в мире, не может разблокировать пролив самостоятельно, силовым путем? Насколько известно, американские вооруженные силы над этим активно работают, но результата пока нет.

С первых дней войны авиация США атакует иранский флот, и Пентагон заявил о поражении многих десятков кораблей. В том числе под удар попали десятки минных заградителей, а именно мины считаются самым коварным оружием морской блокады.

17 марта США впервые применили новейшую противобункерную бомбу GBU-72, атаковав подземные хранилища иранских противокорабельных ракет на берегу пролива. Тон заявления об этом Центрального командования США (CENTCOM) был далеким от триумфаторского — оно просто сообщило о выполненной работе. Из этого можно сделать вывод, что те хранилища были далеко не последними.

Но почему для американского флота это составляет такую проблему?

Танкеры плывут по Персидскому заливу, недалеко от Ормузского пролива, март 2026 года. Источник: Stringer/Reuters

Чего стоят конвои

В годы Второй мировой войны военно-морские силы разных стран конвоировали суда, в том числе нефтяные танкеры, даже по самым опасным маршрутам. Немцы снабжали крупную группировку в Африке через Средиземное море, и через то же самое море британцы снабжали войска по всему региону. Адмиралы старались планировать для транспортов самые безопасные маршруты и выделяли им огромный эскорт, и боевые корабли регулярно вступали в бой, неся и нанося потери.

В теории сейчас американский флот мог бы заняться тем же самым. Собирать танкеры в конвоируемые группы, передавать командование над ними военным, придавать конвоям эскорт из боевых кораблей ВМС США. Американские эсминцы обладают серьезными возможностями противовоздушной обороны, и поразить их противокорабельными ракетами — неимоверно сложная задача.

У флота США уже есть подобный опыт: в 2024 году он конвоировал суда в Красном море, отражая атаки хуситов. Хуситы вели почти непрерывный огонь иранскими дронами и ракетами, но не смогли поразить ни один боевой корабль. Номинально этот опыт для американцев можно считать успешным, но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны.

По мнению экспертов, это было крупнейшее морское сражение со времен Второй мировой войны. Манера действий американских моряков ни в коей степени не напоминала ленивые бомбежки повстанцев. Флот находился в режиме военного времени, авианосцы постоянно закладывали крутые развороты, уклоняясь от летящих в них ракет, а зенитные ракеты регулярно расцвечивали небо фейрверками.

Ракетами дело не ограничивалось, и бои регулярно доходили до пушек. В первую очередь, из палубных орудий старались сбивать дешевые дроны, чтобы сэкономить ценные ракеты. Как минимум один раз хуситская ракета преодолела внешние слои обороны и прорвалась к эсминцу — спасла его лишь автоматическая артиллерийская система Phalanx, которая без вмешательства человека расстреливает любые быстро приближающиеся к кораблю воздушные цели.

Несколько раз эта же система сбивала ракеты и дроны, летящие в транспортные суда. Иными словами, флот США одержал победу, но для нее ему пришлось выложиться на максимум и потратить огромные запасы оружия.

Но Иран — это не хуситы, а Ормузский пролив намного более узкий и мелкий, чем Красное море.

Поэтому в этом случае Иран будет расстреливать американские корабли практически в упор, подчас с расстояния прямой видимости.

Шансов поразить цель у них не так много, но конвоирование судов имеет смысл только если оно восстановит регулярный трафик. Разовые акции решающего эффекта на нефтяной рынок не окажут, а чем больше американские корабли будут ходить по одним и тем же маршрутам, тем больше шансов, что один из дронов или одна из ракет или морских мин найдет свою цель. Поэтому в нынешних условиях конвоирование судов в Персидском заливе и Ормузском проливе остается сомнительной идеей.

«Это не значит, что США вообще не могут этого сделать, но потенциально это приведет к увеличению потерь среди американских военнослужащих. А у меня сложилось впечатление, что эта администрация очень не хочет потерь», — считает Роуз Келаник, эксперт по Ближнему Востоку в аналитическом центре Defense Priorities.

Индийский танкер прибывает в порт Мундра через Ормузский пролив, 16 марта 2026 года. Источник: Amit Dave/Reuters

Страх — тоже оружие

Прямо сейчас к Персидскому заливу из Японии движутся американские морские пехотинцы, общим числом от двух до пяти тысяч человек. Их будущие задачи, разумеется, не разглашаются, но, вполне вероятно, они будут использованы для взятия под контроль иранских островов в Персидском заливе и материковой береговой линии.

Воздушные удары — основа современной войны, но лишь пехота и наземная техника могут по-настоящему удерживать территорию и гарантировать отсутствие на ней сил противника. Если морпехи высадятся в ключевых точках на иранском побережье, то при должной поддержке с воздуха они смогут искать и уничтожать подземные хранилища ракет, а также уничтожать наблюдательные пункты и радары, без которых у ракетных батарей будет мало информации, куда стрелять. Однако какие потери морская пехота и другие солдаты понесут в процессе — вопрос открытый. Если их число перевалит за десяток-другой, это станет для США настоящей войной, насчет целесообразности которой у политиков и избирателей начнут появляться вопросы.

Появление сухопутных сил США в Иране создает риски того, что американцы увязнут в этой войне так же, как в Ираке и Афганистане, — а тот опыт никто не забыл.

Наконец, если американские солдаты успешно зачистят побережье с минимальными для себя потерями, даже в этом случае восстановление морского трафика через пролив не гарантировано. Запускать дроны и ракеты можно и из глубины материка, просто с меньшей эффективностью.

Как признался Джон Кирби, контр-адмирал ВМС США в отставке, для нарушения потока танкеров не требуется взрывать каждый из них или хотя бы один.

«Перекрыть пролив можно с помощью одного лишь страха. В первые дни этой войны пролив был закрыт именно по этой причине. Они не выпустили ни одного беспилотника, не запустили ни одной ракеты, не установили ни одной мины, но никто не проходил через этот пролив, потому что все боялись», — говорил он.

Далеко не все моряки согласятся проходить через район боевых действий даже за баснословные деньги. Возможно, через какое-то время американские удары нанесут иранцам достаточный урон, чтобы флот США чувствовал себя в проливе безопасно.

Но из-за фактора страха трафик через пролив, вероятно, не восстановится до довоенных уровней даже при введении системы конвоев, пока Иран и США не заключат перемирие.

Василий Зайцев