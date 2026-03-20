Российские «Маугли-2» полегчают в два раза

«Калашников»: Массу тепловизионного прицела «Маугли-2» уменьшат в два раза

Массу российского тепловизионного прицела «Маугли-2», входящего в состав переносных зенитных ракетных комплексов, уменьшат в два раза. Об этом сообщает концерн «Калашников».

«Одновременно разработчики добиваются увеличения дальности обнаружения целей за счет применения современной тепловизионной матрицы и нового расчета объектива», — добавили в компании.

Там уточнили, опытный образец обновленного «Маугли-2» представят в ближайшее время.

В июле концерн сообщил о работах по восстановлению поврежденных в зоне специальной военной операции прицелов «Маугли-2».

В октябре 2024-го «Калашников» рассказал, что модернизирует тепловизионные прицелы «Маугли-2», которые используют для стрельбы из российских ПЗРК.