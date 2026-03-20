Гигантский корабль с гигантскими проблемами (Stern, Германия)

Stern: авианосец Gerald R. Ford пробудет у берегов Ирана минимум до лета

Спустя долгие месяцы в море крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford забарахлил, пишет Stern. Из всех щелей полезли технические неполадки. А к этому добавляется человеческий фактор: команда до предела измотана долгой службой в море.

Янник Шюллер (Yannik Schüller)

Девять месяцев на плавучем острове из стали — вот что пережила команда американского авианосца Gerald R. Ford. Теперь она сражается с Ираном. И с собственным кораблем.

Gerald R. Ford — единственный человек в истории США, который занимал должности и вице-президента, и президента, хотя за него не проголосовал ни один человек. Оба раза он пришел к власти после отставки предшественника. Можно сказать так: когда дело касается Форда, у американцев никогда не было выбора. Мужчины и женщины на борту одноименного авианосца испытывают неприятно знакомое чувство.

Крупнейший военный корабль в мире 24 июня 2025 года покинул порт приписки в Норфолке, штат Вирджиния. С тех пор 4500 членов экипажа не провели ни одного дня на родине. Сегодня они заняты не только нападением на Иран, но и поддержанием корабля в рабочем состоянии.

USS Gerald R. Ford — гигантский плавучий аэродром

На вооружении ВМС США состоит одиннадцать авианосцев, которые в мирное время патрулируют морские просторы. Принцип здесь один: "демонстрация силы". Ни один корабль не справляется с этой задачей лучше, чем едва достигший десятилетнего возраста USS Gerald R. Ford. При длине 337 метров и ширине 78 метров это самый большой авианосец в мире. 90 самолетов и вертолетов, размещенных на его борту, делают его самым хорошо оснащенным, а стоимость строительства в 13 миллиардов долларов — самым дорогим военным кораблем, когда-либо бороздившим моря.

Однако уже сейчас Gerald R. Ford страдает от износа. Дональд Трамп уже дважды продлевал срок его эксплуатации. В октябре Пентагон впервые скорректировал курс авианосца. Вместо того чтобы, как планировалось, демонстрировать мощь НАТО в Средиземном море, он направился в Карибский бассейн. Сначала для задержания нелегальных нефтяных танкеров, затем для оказания помощи в похищении венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Обе операции прошли успешно — однако экипажу не дали отдохнуть.

Вместо того чтобы, как планировалось, вернуться на родину, Gerald R. Ford в начале года был вновь направлен в Средиземное море, а затем проследовал в Красное море, чтобы выступать там в качестве базы для войны против Ирана и защищать израильского союзника.

Обычная продолжительность службы на корабле ВМС США составляет шесть месяцев. Однако, учитывая сложную ситуацию в Иране и весьма расплывчатые военные цели президента, экипаж авианосца, вероятно, останется на борту как минимум до начала лета, а может, и дольше. Если авианосец будет все еще в пути в середине мая, экипаж побьет предыдущий рекорд непрерывной службы в море, установленный во время войны во Вьетнаме и составлявший 332 дня. И все это на корабле, который страдает от множества проблем.

Неисправные лифты, забитые туалеты, пожар в прачечной

Gerald R. Ford по-прежнему страдает от "детских болезней". Еще в 2018 году американский журнал Bloomberg сообщал об отсутствии и неисправности лифтов. В случае чрезвычайной ситуации одиннадцать лифтов должны доставлять бомбы и ракеты на палубу для погрузки на самолеты. Семь лет спустя, незадолго до начала текущей миссии, проблема, по-видимому, так и не была полностью решена.

Новая электромагнитная стартовая система для самолетов также постоянно доставляет техническим специалистам головную боль. Дело в том, что система EMALS оказалась значительно менее надежной, чем традиционные паровые катапульты, что вызвало гнев Трампа еще во время его первого президентского срока.

Впрочем, на протяжении многих лет экипаж сталкивается и с более повседневными проблемами. Так, современная канализационная система, по-видимому, не способна справиться с объемом нечистот, которые производят около 4500 человек. Как сообщила в январе американская радиостанция NPR, туалеты на борту регулярно выходят из строя еще с мая 2023 года, порой по несколько десятков раз в день. Промывка забитых известью туалетов кислотой обходится в 400 тысяч долларов за один раз. Проблему планировалось устранить после завершения длительной миссии в Карибском море.

А в четверг в прачечной еще и разразился пожар. Когда пламя наконец потушили спустя более 30 часов, 600 моряков остались без кроватей. По сообщениям СМИ, они с тех пор спят на полу и на столах. Центральное командование США сначала сгладило инцидент: двум морякам оказывается медицинская помощь, но их ранения не опасны для жизни. А USS Gerald R. Ford по-прежнему "полностью готов к бою".

Оглядываясь назад, это было, пожалуй, несколько поспешное заявление. Во вторник информационное агентство Reuters сообщило, что Gerald R. Ford взял курс на Крит. Он должен на неопределенный срок пришвартоваться в бухте Суда. По словам инсайдеров, в результате пожара пострадали не два, а около 200 моряков, в основном от отравления дымом. Одного из них эвакуировали.

Нагрузка на людей и технику

Согласно сообщению The Wall Street Journal (WSJ), члены экипажа, по всей видимости, подумывают о том, чтобы уволиться со службы, как только снова ступят на твердую землю — когда бы это ни случилось. Один матрос пропустил похороны своего прадеда, а одна из его коллег рассказала, что почти год не видела свою маленькую дочь. Дэвид Скарози, капитан авианосца, тоже осознает, что столь длительная служба доставляет неудобства. Но "когда родина зовет, мы отвечаем", — пишет он в письме, которое попало в распоряжение WSJ.

К тому же в случае чрезвычайной ситуации этот гигантский плавучий аэродром фактически превращается в корабль-призрак. Связь с внешним миром в таком случае значительно ограничивается из соображений секретности. В группах в соцсетях обеспокоенные родственники публикуют не только молитвы, но и фотографии посылок с едой, которые они отправляют своим детям, братьям и сестрам, а также партнерам на борту. Особенно востребованы носки, снеки и напитки. Изоляция представляет собой серьезное испытание прежде всего для, как правило, молодых матросов, многие из которых впервые находятся вдали от семьи в течение длительного времени. Согласно исследованиям НПО Military Family Advisory Network, в 2023 году почти две трети всех опрошенных военнослужащих заявили, что испытывают чувство одиночества.

"Нельзя так долго и так интенсивно эксплуатировать корабль и ждать, что судно и его экипаж продемонстрируют максимальную эффективность", — заявил The New York Times отставной офицер ВМС Джон Кирби. Такие чрезмерные нагрузки оказывают негативное влияние и на сам корабль. Начинается износ, сбиваются графики и рабочие процессы, откладываются техническое обслуживание и ремонт — допускаются ошибки.

Это был бы не первый случай, когда сочетание чрезмерной нагрузки на людей и технику приводило к серьезным последствиям. Весной 2025 года за несколько дней в Красное море упали сразу два истребителя с авианосца USS Truman. Причины происшествия окончательно не установлены. Однако известно, что на момент аварий экипаж уже находился в море восемь месяцев.

Предсказать, когда экипаж Gerald R. Ford сможет вернуться домой, так же сложно, как и предсказать, когда закончится война. Тем не менее представитель Пентагона заявил, что они осознают: Gerald R. Ford и его экипаж не смогут выдерживать такой темп вечно. USS George H. W. Bush уже готовится принять эстафету. Возможно, это хороший знак. Человек, чьим именем назван корабль, в 1991 году успешно и относительно быстро завершил другую войну в Персидском заливе, операцию "Буря в пустыне".