Каналы США: Ирану впервые удалось подбить истребитель 5-го поколения F-35

Источник изображения: topwar.ru

Американские каналы сообщают об атаке на истребитель 5-го поколения F-35 в ходе операции против Ирана.

Так, на канале CNN вышел репортаж, в котором говорится, что Ирану впервые удалось подбить американский F-35. Причём информация подтверждается и в Центральном командовании США.

CENTCOM:

Истребитель F-35 выполнял боевую задачу в небе над Ираном. Затем ему пришлось совершить аварийную посадку на военной базе США на Ближнем Востоке.

О какой конкретно базе идёт речь, пока официально не сообщается.

CENTCOM добавляет, что состояние пилота стабильное:

Идёт расследование инцидента.

Напомним, что ранее в США заявляли, будто бы все инциденты с истребителями в ходе войны против Ирана связаны исключительно с «дружественным огнём». Так было потеряно несколько F-15.

Каково состояние F-35, в центральном командовании не сообщают.

Ближневосточная пресса пишет, что американский истребитель, с большой долей вероятности, был поражён зенитным ракетным комплексом. Напомним, что на вооружении у Ирана имеются как собственные ЗРК, так как комплексы российского и китайского производства. Ранее в Иране и Ираке заявляли о результативных атаках в отношении американских самолётов-топливозаправщиков.

Напомним, что Трамп уже на третий день войны против Ирана заявил о полном уничтожении иранской ПВО.

