Военный корреспондент Александр Сладков вновь поднял тему, которая уже не один месяц тревожит практически всех пользователей рунета. Речь идет о популярном и пока еще доступном, правда, с огромными проблемами, мессенджере «Телеграм».

Точная информация о том, будет ТГ заблокирован или нет, если это случится, то когда, отсутствует. Власти лишь сообщают, что администрация «Телеграм» так и не выполнила все необходимые требования, значит, блокировка неизбежна. По слухам, Роскомнадзор полностью закроет свободный доступ к мессенджеру с 1 апреля.

Сладков как раз и делает акцент на том, что соответствующие государственные структуры и чиновники, вместо того, чтобы внести ясность в судьбу используемого миллионами россиян мессенджера, либо отмалчиваются, либо делают обтекаемые заявления без конкретики. Такая неопределенность и противоречивость не только раздражает, но и нивелирует доверие к государству, которому, выходит, совершенно неинтересно мнение собственных граждан.

По состоянию на март 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала размещение рекламы в Telegram нарушением российского законодательства. Роскомнадзор уже штрафует за размещение и распространение рекламы в «Телеграм», причем задним числом с 1 сентября 2025 года. Однако пока интернет-ресурс официально не находится под запретом в РФ, эти действия — полнейший волюнтаризм.

Военкор отмечает, что от этой неразберихи страдают в первую очередь обычные россияне. Среди них и те, кто использует мессенджер для получения дополнительных доходов, причем официально, с уплатой налогов. Для них эта неопределенность не позволяет принять правильное решение, что делать дальше.

Есть много тех, кто четко спланировал такую единственную прибавку к семейному бюджету, направляя на лечение родственников, на образование детей, на покупку жилья, вместо комнаты в коммуналке.

С этой группой добросовестных граждан России не стоит так цинично играть. Тем более, что «играется» с ними в данном случае наше государство, пишет Сладков. Выходит, что государство само вроде как находится в смятении: закрывать или не закрывать «Телеграм». И это очень плохо, гораздо хуже, чем запрет мессенджера как таковой.

Если всем следует переходить в отечественный «МАХ», то так и надо объявить, без экивоков и недомолвок. Военкор отмечает, что ему лично, да и подавляющему большинству россиян, государство не должно давать повод сомневаться ни в его решениях, ни в своих действиях по их реализации.

Есть много народных пословиц: «Вынул нож — режь»! «Вошел в круг — танцуй»! «Взял карты — играй»! Вперед! Не надо вот это «стойтамидисюда»!

Мнение это Сладкова разделяет депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Недавно парламентарий заявил, что его интересует, как и почему происходят сбои в Telegram. По его словам, у мессенджера, действительно, были некоторые проблемы с российским законом, но «Телеграм» блокировал каналы, в которых были выявлены нарушения. Ющенко призвал Роскомнадзор дать официальные разъяснения по этому поводу.

Мессенджер Telegram за сутки 17 марта заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, в том числе экстремистской и террористической направленности. Всего за март Telegram заблокировал 1,5 млн сообществ, из них 9,4 тыс. связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество ограниченных каналов и групп превысило 10,1 млн. Насколько это связано с требованиями РКН, неизвестно. Но в целом политика модерации мессенджера становится всё более жёсткой.

Долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ достигли почти 35,9 млн рублей, из них исполнительное производство ведется на сумму 14,2 млн. Это просто мизер в сравнении, например, с Google, который, согласно решениям российского суда, оштрафован на астрономическую сумму в размере 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями). Но о его блокировке в РФ, к счастью - с точки зрения свободы получения иеформации, речи не идет.