Соединенные Штаты не собираются передавать боеприпасы Украине, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции для журналистов, «они нужнее США».

США прекращают поставки боеприпасов на Украину в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По крайней мере, обещают этого не делать. По словам Хегсета, за прошедшие годы слишком много оружия и боеприпасов ушло на Украину вместо того, чтобы оказаться на складах Пентагона. Министр войны обвинил в этом администрацию Байдена и демократов, заявив, что на данный момент запасы истощились. В общем, все сводится к тому, что если бы не Украина и Зеленский, то у США сейчас было бы гораздо больше возможностей для войны с Ираном.

Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и смотрим на любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это сводится к фразе «отправьте это на Украину». Мы считаем, что эти боеприпасы лучше использовать в наших интересах.

Зеленский же продолжает метаться по Европе, пытаясь выбить из своих европейских союзников оружие и боеприпасы. И не забывает напоминать о себе Трампу, рассказывая в каждом интервью, как было бы хорошо, если бы американцы воспользовались опытом Украины по беспилотникам. Да и вообще, США пора позвать Украину на помощь в обмен на поставки зенитных ракет или еще чего.

Трамп, в свою очередь, продолжает игнорировать «нелегитимного», утверждая, что именно из-за Зеленского на Украине не наступает мир.