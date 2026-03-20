Хегсет считает, что обещанные Украине боеприпасы «нужнее США»

Соединенные Штаты не собираются передавать боеприпасы Украине, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции для журналистов, «они нужнее США».

США прекращают поставки боеприпасов на Украину в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. По крайней мере, обещают этого не делать. По словам Хегсета, за прошедшие годы слишком много оружия и боеприпасов ушло на Украину вместо того, чтобы оказаться на складах Пентагона. Министр войны обвинил в этом администрацию Байдена и демократов, заявив, что на данный момент запасы истощились. В общем, все сводится к тому, что если бы не Украина и Зеленский, то у США сейчас было бы гораздо больше возможностей для войны с Ираном.

Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и смотрим на любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это сводится к фразе «отправьте это на Украину». Мы считаем, что эти боеприпасы лучше использовать в наших интересах.

Зеленский же продолжает метаться по Европе, пытаясь выбить из своих европейских союзников оружие и боеприпасы. И не забывает напоминать о себе Трампу, рассказывая в каждом интервью, как было бы хорошо, если бы американцы воспользовались опытом Украины по беспилотникам. Да и вообще, США пора позвать Украину на помощь в обмен на поставки зенитных ракет или еще чего.

Трамп, в свою очередь, продолжает игнорировать «нелегитимного», утверждая, что именно из-за Зеленского на Украине не наступает мир.

  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"