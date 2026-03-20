Гуцан рассказал о пресечении поставок в войска некачественных боеприпасов

Гуцан: прокуроры в 2025 году пресекли поставки некачественных боеприпасов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прокуроры в 2025 году пресекли поставки в войска некачественных боеприпасов и ударных систем, в том числе БПЛА, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года.

Он отметил, что прокуроры обеспечивали устранение сбоев при возведении военной инфраструктуры, оснащении войск вооружением и военной техникой, во многом, за счет регулярных выездов на производства, непосредственного участия в преодолении проблем кооперации между соисполнителями ГОЗа в разных регионах, содействия в решении кадровых вопросов.

"Надзорные меры позволили пресечь поставки в войска некачественных боеприпасов и ударных систем, в том числе БПЛА, обеспечить доработку электронной компонентой базы, замену устаревшей аппаратуры", - сказал Гуцан.