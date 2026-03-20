Деловая газета "Взгляд"

Польша завершила разработку ударного дрона типа «Шахед»

Источник изображения: topwar.ru

Польша заканчивает работы над собственным ударным дроном типа «Шахед», сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш сообщил, что Польша завершает разработку собственного ударного дрона, аналогичного иранскому "Шахед", передает РИА "Новости". Он добавил, что работы над этим аппаратом находятся на финальной стадии.

Глава Минобороны отметил: "В финальной стадии находятся работы над польским "Шахедом". По его словам, координацию завершающего этапа осуществляет недавно созданный в стране Центр боевых автономных систем (OSA).

Косиняк-Камыш добавил, что первой задачей Центра станет максимально быстро ввести дрон в эксплуатацию и довести проект до практического применения. Полигонные испытания нового беспилотника запланированы на апрель и пройдут в Устке на севере страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Иновроцлав в Польше боевой беспилотник концерна Polska Grupa Zbrojeniowa упал на жилой дом и автомобили и повредил имущество. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о решении создать в Польше отдельные подразделения применения беспилотников в рамках модернизации армии. Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта.

Дмитрий Зубарев

