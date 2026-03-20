Названы сроки спуска на воду первого турецкого эсминца TF-2000

Начальник Стамбульской военно-морской верфи контр-адмирал Реджеп Эрдинч Йеткин подтвердил, что головной эсминец класса TF-2000, предназначенный для ВМС Турции, планируют спустить на воду к концу 2027 года.

Как уточняет Navy Recognition, будущий корабль предназначен для решения задач региональной противовоздушной обороны и должен интегрироваться в более широкую национальную архитектуру, связывающую военно-морские и наземные системы перехвата.

Эсминец класса TF-2000, Турция ASFAT

По словам контр-адмирала Йеткина, резка стали завершена, и первый блок корпуса планируется установить на стапеле до конца марта. Модульная конструкция корабля включает около 60 структурных блоков, что позволяет осуществлять параллельное производство и поэтапную интеграцию.

Издание отмечает, что программа TF-2000 отражает изменения подхода турецких ВМС к формированию флота. Более ранняя стратегия не предполагала создание специализированного корабля, способного противостоять ракетам большой дальности, включая крылатые и баллистические системы. Первоначальные концепции конца 1990-х годов предусматривали проектирование фрегата, но меняющиеся оперативные требования привели к переклассификации в эсминец со значительно увеличенными размерами и ракетным потенциалом. Количество вертикальных пусковых установок возросло с 32 до 96 ячеек, что привело к изменению размеров корпуса и водоизмещения, которое теперь составит около 8300 тонн.

На более ранних этапах проектирования длину корпуса хотели увеличить до 166 метров, однако позднее размерения скорректировали до следующих значений: длина – 149 метров, ширина – 21,3 метра, осадка – 5,75 метра.

Navy Recognition также указывает, что проект прерывался из-за экономических ограничений, включая финансовый кризис 1999 года, который заставил снизить численность будущего флота.

Силовая установка эсминца основана на комбинированной дизель-газотурбинной конфигурации, позволяющей развивать скорость более 26 узлов и совершать длительные переходы с крейсерской скоростью до 18 узлов.

Расчетная численность экипажа составляет от 130 до 150 человек.

Корабль предназначен для операций в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и прилегающих водах, а его автономность позволяет совершать длительные развертывания без частого пополнения запасов.

Планируется, что арсенал эсминца пополнят турецкие зенитные ракеты большой дальности Siper, ЗРК семейства Hisar и дополнительные перехватчики для эшелонированной обороны, позволяющие поражать многочисленные воздушные цели на различных дистанциях.

Наступательные возможности обеспечат противокорабельные ракеты Atmaca и крылатые ракеты Gezgin, предназначенные для поражения наземных целей.

Кроме того, эсминец получит 127-мм артиллерийского орудие для ведения огня по надводным целям и поддержки морской авиации, а также торпедные аппараты для борьбы с подводными лодками.