ОДК создает единую платформу управления данными на основе российского ИТ-решения

Внедрение платформы позволит принимать решения на основе единой, проверенной и защищенной информации

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех приступила к внедрению российской платформы управления данными совместно с компанией TData, входящей в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома». В ходе пилотной фазы было обработано более 67 миллионов строк данных. В течение 2026 года планируется реализовать основные этапы внедрения.

Платформа будет интегрирована с ключевыми корпоративными системами ОДК, включая ERP-систему, систему мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», систему межзаводской кооперации, CRM-систему, а также систему управления нормативно-справочной информацией. Интеграция позволит централизовать данные, устранить разрозненность информационных систем и создать единый источник данных для всех подразделений корпорации.

«Создание единой платформы является важным инструментом для управления большими объемами данных, которые охватывают все основные бизнес-процессы. ОДК много лет развивает цифровизацию с применением российских решений, которые показывают высокую эффективность. В течение 2026 года планируется реализовать основные этапы внедрения единой платформы управления данными, а с 2027 года провести масштабирование решения как по горизонтали — на предприятия корпорации, так и по вертикали — на новые бизнес-процессы. Внедрением и дальнейшим развитием этого направления занимается инсорсинговая ИТ-структура „ОДК-Цифровые технологии“», — отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Пилотная фаза проекта завершилась в январе 2026 года. За это время было обработано более 67,7 миллиона строк данных по одной предметной области. Сейчас реализуется первый этап внедрения, охватывающий основные направления деятельности корпоративного центра ОДК.

«Для „ОДК-Цифровые технологии“ развитие единой платформы данных — это долгосрочное направление работы. Компания TData имеет все необходимые компетенции для адаптации ИТ-решений под процессы ОДК — от внедрения до долгосрочной поддержки. В дальнейшем мы рассматриваем развитие этого направления как основу для расширения аналитических инструментов, платформенных решений и применения технологий искусственного интеллекта в интересах предприятий корпорации», — отметила генеральный директор «ОДК-Цифровые технологии» Яна Соколова.

Компания TData предоставит ОДК комплекс решений полного цикла работы с данными. Основу платформы составят пять продуктов: массивно-параллельная СУБД, аналитическая колоночная СУБД, платформа для оркестрации потоковых данных, система управления качеством, доступом и происхождением корпоративных данных, а также единый интерфейс управления кластерами.

«Данные — это фундамент для принятия решений в любом бизнесе, тем более когда речь идет о двигателях для авиации или энергетики. Внедрение платформы полного цикла управления данными позволит инженерам, конструкторам и руководителям корпорации принимать решения на основе единой, проверенной и защищенной информации — от цеха до совета директоров. Мы рады, что ОДК доверила нам построить эту основу», — подчеркнул генеральный директор TData Станислав Лазуков.

Российская платформа обеспечивает высокую отказоустойчивость и безопасность данных, отличается простотой внедрения и возможностью масштабирования. Благодаря стратегическому партнерству с «Ростелекомом» TData предоставляет решения полного цикла, которые имеют гибкость архитектуры и могут быть адаптированы под специфику процессов двигателестроения.