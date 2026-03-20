Economist: у США уйдут годы на восполнение боеприпасов после операции в Иране

ЦАМТО, 19 марта. Израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов, отмечая при этом, что у администрации США нет согласованного конгрессом бюджета на эти цели, а истощение запасов означает снижение готовности американской армии к потенциальным новым конфликтам.

"Восполнение запаса боеприпасов займет годы. Расходы только на пополнение боеприпасов, израсходованных за первые четыре дня войны, составят 20-26 млрд. долл. Проблема, однако, больше не в стоимости, а в недостаточности", – говорится в материале.

Например, только в начале боевых действий ВС США израсходовали 300 крылатых ракет "Томагавк", при этом в текущем финансовом году Пентагон запланировал приобретение всего 57 таких КР. Аналогично были израсходованы более 150 противоракет системы THAAD, около четверти всего арсенала, при ожидаемых поставках всего 57 ед., которые поступят в войска в 2027 году. При этом с 2023 года запасы этого вида ракет не пополнялись, цитирует "РИА Новости" автора статьи.

В целом за первые четыре дня операции США израсходовали более 5000 снарядов и ракет разного типа, что делает начало "Эпической ярости" "самой интенсивной воздушной кампанией в истории", утверждает Economist. За 16 дней эта цифра возросла до 11 тыс. ед.

"Пентагон строит грандиозные планы ускорения закупок через крупные многолетние контракты. Он хочет повысить, например, производство "Томагавков" с 60 до 1000 в год, и ракет для ЗРК "Пэтриот" PAC-3 MSE с 600 до 2000 ед. Но конгресс пока не согласился платить за это", – отмечает автор статьи.

Ситуация осложняется тем, что некоторые компоненты производят очень немногие компании, что затягивает сроки. Кроме того, некоторые необходимые для производства оружия минералы контролирует Китай, напоминает журнал.

С учетом этого, а также в свете переброски большого количества сил и вооружений из Японии и Южной Кореи на Ближний Восток, вооруженные силы США могут оказаться "менее подготовленными к конфликту в Азии", полагает автор статьи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.