Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.

ЦАМТО, 19 марта. Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" увеличилась до 185 млрд. долл. из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может продолжаться до 2035 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.

Как напоминает агентство, в мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое пробное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

"Нас попросили обеспечить некоторые дополнительные космические возможности. Поэтому мы сейчас на отметке в 185 млрд. долл.", – приводит портал Defense One слова генерала, выступившего на конференции McAleese Defense Programs Conference. Он также отметил, что реализация проекта может продолжиться вплоть до 2035 года.

Как отмечает Defense One, по прогнозам экспертов, указанная стоимость может еще более возрасти. По мнению старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства AEI Тодда Харрисона, в сумму 185 млрд. долл. входят только базовые возможности для космических перехватчиков, которые считаются самой дорогой и амбициозной частью проекта.