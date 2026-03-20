Средне-Невский судостроительный завод возглавил Сергей Карачков

Генеральным директором Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) назначен Сергей Карачков. Соответствующая информация размещена на странице верфи на официальном сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Ранее Сергей Карачков возглавлял Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС) в Астраханской области.

С ноября 2008 года и до начала 2026-го СНСЗ возглавлял Владимир Середохо. В феврале на странице предприятия сменились данные о гендиректоре: в качестве гендиректора был указан Николай Александрович Алексеев.

Карачков руководил ЮЦСС с марта 2024 года, он был назначен новым руководством корпорации после перехода ОСК под контроль банка ВТБ.

СНСЗ – единственная российская верфь, освоившая производство кораблей и судов из четырех видов материалов: из композитов, судостроительной и маломагнитной стали, а также из алюминиево-магниевых сплавов.

В интересах ВМФ России СНСЗ строит серию тральщиков проекта 12700 (шифр "Александрит"). К настоящему времени российскому флоту переданы девять таких кораблей. Еще шесть – законтрактованы и находятся на разных этапах производства.