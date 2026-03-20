Минтранс РФ: к 2030 году количество беспилотных грузовиков превысит 4000

В России реализуется весьма амбициозная и масштабная программа увеличения количества перевозок с использованием автотранспорта без водителей в кабинах. Ожидается, что к 2030 году по дорогам нашей, самой большой в мире страны будут курсировать более 4000 беспилотных грузовиков. Уже к концу 2028-го их должно быть не менее тысячи.

О таких амбициозных планах развития отечественного беспилотного транспорта на форуме TransRussia сообщил заместитель главы Министерства транспорта Российской Федерации Алексей Шило. В свою очередь, министр транспорта Андрей Никитин считает, что к 2040 году традиционное ручное управление грузовыми автомобилями вообще станет экзотикой в России.

Минтранс планирует использовать для связи существующие сотовые сети стандарта 4G, а в будущем — низкоорбитальные спутниковые группировки. Проект начнёт расширяться на дороги М и Р в 2028 году, а уже к концу этого года беспилотные грузовики поедут по ЦКАД в тестовом режиме.

Федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, по словам Шило, находится в высокой степени готовности. Его принятие ожидается уже в этом году. Потребуется множество других законодательных решений и подзаконных актов: по сертификации, по взаимодействию с МВД, по штрафам. Последний вопрос наиболее интересен с учетом того, кого следует штрафовать в случае нарушения ПДД, допущенного беспилотником. Варианты: от владельца или даже производителя, что довольно странно, до самого грузовика, а это вообще из области фантастики.

В этой связи возникают вопросы технического характера к возможностям реализации этого проекта с учетом устойчивой сотовой связи на пути следования беспилотных грузовиков. В Минтрансе назвали этот вопрос одним из самых важных и труднореализуемых, включая не только техническую сторону, но и юридическую.

Если федеральные трассы, крупные населенные пункты, особенно в европейской части России, в принципе, имеют практически полное и устойчивое покрытие сотовой связью, то совсем иная ситуация далее на восток. Здесь расстояние между населенными пунктами, а значит и сотовыми вышками, составляет сотни, а порою и тысячи километров. Не совсем понятно, что делать с грузовиком, который «потеряется» на просторах Урала, Сибири, Дальнего Востока и уж тем более Крайнего Севера. Еще и сложный рельеф объективно препятствует прохождению сигнала.

Проблема эта решается при наличии крупной низкоорбитальной спутниковой группировки, обеспечивающей непрерывный доступ к сети. Но пока что наша страна, «Роскосмос» в первую очередь, находятся только в самом начале ее развертывания, об уровне, даже слегка приближенном к «Старлинк», можно только мечтать.

Не менее злободневная проблема — массовое и пока что регулярное отключение мобильного интернета в целях безопасности при наличии угрозы беспилотных атак. Эти меры затрагивают все регионы РФ. Как будет решаться эта проблема, заместитель министра транспорта в ходе своего выступления на форуме даже не упомянул.

Внезапное отключение связи по любым причинам приведет не только к экстренной остановке автомобиля, но и создает угрозу аварий. Похоже, этот риск в Минтрансе пока остается за скобками обсуждения.

Еще переход из зоны покрытия одного оператора к другому, равно как и переключение со спутниковой связью, должны быть бесшовными. Многотонный грузовик даже на секунду опасно оставлять неуправляемым, пусть он и двигается со строгим соблюдением скоростного режима и прочих правил ПДД.

Хотя и аргументы Минтранса по поводу экономической эффективности перехода на доставку грузов в автономном режиме довольно убедительные. Беспилотник сможет проезжать 300 тысяч километров в год — это примерно вдвое больше, чем обычный грузовик с водителем. Еще показательнее время в пути: автономной машине понадобилось 24 часа, чтобы преодолеть маршрут от Петербурга до Казани. Сейчас на это уходит в среднем 58 часов. Кроме того, на данный момент до 30% стоимости транспортировки продукции уходит на фонд оплаты труда водителей.

Так что, как говорят в таких случаях, овчинка выделки стоит. Когда-то грузовой автомобиль с водителем был редчайшей экзотикой. Однако постепенно вытеснил гужевой транспорт. Тем более, что РФ уже в числе мировых лидеров по производству (переоборудованию) беспилотных автомобилей различного назначения. Еще это мощный стимул развития высокотехнологичных предприятий, разработки и внедрения систем искусственного интеллекта, создания широкой сети электрозаправочных станций. Дело «за малым» — чтобы связь не подвела.