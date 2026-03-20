ВВС Нигерии оценивают покупку чешских УТС L-39 "Скайфокс"

ЦАМТО, 19 марта. Командование ВВС Нигерии рассматривает возможность приобретения реактивного УТС L-39 "Скайфокс" (ранее L-39NG) чешской компании Aero Vodochody, который может заменить более раннюю версию L-39ZA "Альбатрос", полученную в 1980-х годах.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, недавно начальник штаба ВВС Нигерии маршал авиации Сандей Кельвин Анеке посетил предприятие Aero Vodochody в Чехии, где обсудил возможности модернизации имеющихся УТС L-39ZA, а также перехода на новейший самолет и организацию подготовки пилотов в соответствии с современными требованиями.

Кроме того, в феврале этого года Aero Vodochody организовала демонстрационный перелет L-39 "Скайфокс" по странам Ближнего Востока и Африки, включая Нигерию.

Количество самолетов, которое может быть закуплено ВВС Нигерии и сроки их поставок, пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, в 1986-1987 гг. Нигерия приобрела 24 УБС L-39ZA "Альбатрос" для замены устаревшего парка из восьми УТС L-29 "Дельфин" и 10 P-149D.

Первый контракт на проведение модернизации трех L-39ZA ВВС Нигерии с установкой авионики EFIS был заключен с Aero Vodochody в июне 2019 года. Самолеты возвратились в Нигерию в 2020 году.

Соглашение на модернизацию еще трех L-39ZA было заключено в мае 2020 года. Ожидалось, что самолеты вернутся в страну в 2021 году, однако процесс затянулся из-за пандемии COVID-19. В итоге модернизированные L-39ZA прибыли в Нигерию в июле 2022 года.

Как предполагается, переход на L-39 "Скайфокс" позволит ВВС Нигерии получить более современную и надежную учебную платформу, сохраняя при этом большую часть инфраструктуры поддержки и технического обслуживания от имеющихся самолетов.