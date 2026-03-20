СВ США проводят комплексную оценку чешской 155-мм колесной самоходной гаубицы Morana

ЦАМТО, 19 марта. Делегация Сухопутных войск США 18 марта посетила производственные и испытательные объекты чешского холдинга Czechoslovak Group (CSG).

Основной целью визита стала детальная оценка тактико-технических характеристик и эксплуатационных возможностей 155-мм самоходной гаубицы (СГ) Morana, разработанной дочерним предприятием холдинга – компанией Excalibur Army.

Данное мероприятие организовано в рамках реализации американской программы по поиску перспективной мобильной артиллерийской системы (проект SPH-M / MTC), предназначенной для поэтапной замены парка буксируемых гаубиц M-777. Актуальность программы возросла после официального аннулирования Министерством армии США проекта разработки артиллерийского орудия увеличенной дальности ERCA (Extended Range Cannon Artillery) из-за технических сложностей со ствольной группой.

В ходе инспекции представители американского военного ведомства посетили производственные цеха предприятия Excalibur Army в г.Штернберк, где ознакомились с полным циклом изготовления артиллерийских систем: от сварки бронекорпусов до финальной интеграции электронных компонентов. Делегации были продемонстрированы современные линии системной интеграции и методы контроля качества, применяемые при сборке шасси и башенных модулей. Особое внимание было уделено вопросам расширения мощностей по выпуску 155-мм артиллерийских выстрелов стандарта НАТО, поскольку холдинг CSG в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков боеприпасов в Европе.

Программа визита включала проведение демонстрационных стрельб СГ Morana на полигоне. В ходе испытаний американские специалисты оценивали работу полностью автоматизированной системы заряжания, показатели скорострельности в различных режимах, а также время перехода установки из походного положения в боевое и обратно.

Проверка подтвердила способность системы вести стрельбу в темпе до 6 выстр./мин. и реализовывать режим одновременного огневого налета (MRSI), при котором до пяти снарядов поражают цель одновременно за счет разных траекторий полета.

СГ Morana базируется на доработанном колесном шасси Tatra T815-7 (8x8), оснащенном независимой подвеской и централизованной системой регулирования давления в шинах. Силовая установка Cummins мощностью 600 л.с. в сочетании с автоматической трансмиссией обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 90 км/ч и запас хода по топливу составляет до 600 км. Артиллерийская часть представлена 155-мм орудием с длиной ствола 52 клб. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом с донным газогенератором (HE ERFB-BB) составляет 41,5 км. Полностью автоматизированная укладка в кормовой части башни вмещает 45 готовых к стрельбе выстрелов и соответствующих метательных зарядов, что исключает необходимость присутствия расчета внутри боевого отделения при ведении огня.

Расчет СГ сокращен до 3 человек (командир, наводчик, водитель), которые размещаются в защищенной четырехдверной кабине. Бронирование кабины выполнено по стандарту STANAG 4569 Level 2, что обеспечивает надежную защиту от пуль калибра 7,62 мм и подрыва противотанковой мины массой до 6 кг под колесом. Цифровая архитектура АСУО позволяет интегрировать установку в современные системы управления тактического звена, обеспечивая получение целеуказания в режиме реального времени.

Интерес СВ США к платформе Morana продиктован необходимостью экстренного повышения живучести артиллерийских подразделений. Опыт современных высокоинтенсивных конфликтов, в частности на Украине, выявил критическую уязвимость буксируемой артиллерии перед средствами контрбатарейной борьбы, разведывательными БЛА и барражирующими боеприпасами. Колесные самоходные системы рассматриваются как оптимальный баланс между огневой мощью, оперативной мобильностью и стоимостью жизненного цикла.

По планам командования СВ США, окончательный выбор платформы и подписание контракта на производство прототипов для расширенных испытаний ожидается к июлю 2026 года. В рамках реализации программы SPH-M американская сторона рассматривает возможность закупки до 500 мобильных систем к 2028 финансовому году. В числе ключевых конкурентов чешской СГ Morana выступают системы Archer (BAE Systems), K9 Thunder (Hanwha), RCH-155 (KNDS) и SIGMA (Elbit America). Важнейшим критерием отбора является готовность зарубежного подрядчика к передаче технологий и полной локализации серийного производства машин на американских мощностях.