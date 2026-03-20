Войти
Военное обозрение

ОПК Индии разрабатывает для ВМС аналог американского дрона MQ-4C Triton

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Индии разрабатывает для ВМС аналог американского дрона MQ-4C Triton с реактивным двигателем. Он будет оснащен активной фазированной антенной решеткой, средствами радиоэлектронной борьбы, а также радиотехнической и электронно-оптической разведки.

Об этом сообщили в Индийском управлении оборонных исследований (IDRW).

Сейчас проект находится в стадии разработки чертежей.

В IDRW рассчитывают, что новый высотный БПЛА большой продолжительности полета изменит подход к мониторингу обширных площадей акватории Индийского океана.

Предполагается, что создаваемый в Индии аппарат будет по своим характеристикам аналогичен MQ-4C Triton от американской компании Northrop Grumman. «Американец» способен действовать на высоте более 15 километров и имеет максимальную дальность полета 13,7 тысячи км.

Аппарат способен находиться в воздухе более суток. Он может выполнять длительные миссии даже в сложных климатических условиях. В частности, дрон оснащен системой противообледенения для работы при экстремально низких температурах.

Угол обзора аппарата составляет 360 градусов, что является очень важным фактором при выполнении задач разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он способен предоставлять в режиме реального времени разведданные о ситуации в обширных морских и прибрежных пространствах. Чаще всего беспилотник работает в паре с противолодочным самолетом P-8 Poseidon, дополняя его возможности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Компании
Northrop Grumman
ОПК АО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
